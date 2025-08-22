Comentaristas aprovam pré-convocação de Jean Lucas: "Muito justo"

Elton Serra (esquerda) e Paulo Vinícius Coelho (direita) - Foto: Reprodução/Instagram e Reprodução/Sportv

A boa fase do Bahia na temporada rendeu frutos para além dos resultados nas competições, com Jean Lucas sendo pré-selecionado para a Seleção Brasileira. Para parte da torcida tricolor, no entanto, o volante tem que aparecer também na lista final e mais nomes da equipe poderiam ser lembrados.

Entre os destaques do Esquadrão de Aço, Caio Alexandre e Luciano Juba aparecem como outros jogadores pedidos por torcedores para a próxima convocação do Brasil. Vale lembrar que o técnico Carlo Ancelotti estará no duelo contra o Santos, neste domingo, 24, na Arena Fonte Nova.

Com o debate em alta, o Portal A TARDE consultou comentaristas esportivos para saber: além de Jean Lucas, outros jogadores do Bahia merecem ser lembrados ao menos na pré-lista da Seleção?

PVC elogia Jean Lucas

Renomado jornalista com passagens por emissoras como ESPN, Sportv e Fox Sports, Paulo Vinícius Coelho, o PVC, acompanhou Jean Lucas principalmente durante a Copa Libertadores, onde foi comentarista pelo streaming Paramount+. Para ele, o camisa 6 aparecer em uma pré-lista foi “muito justo”, além de ver com bons olhos uma convocação definitiva.

“Eu acho que o Jean Lucas é um jogador que pode aparecer em Seleção Brasileira, sim. Não acho um jogador para ser obrigatoriamente da Seleção, mas é um jogador que tem condição de jogar na Seleção. O ‘Pogba da Barra’, como eu chamei durante a campanha da Libertadores. Acho muito justo, jogou muito bem o Jean Lucas”, indicou.

Para PVC, no entanto, ainda não é o momento para outros atletas do elenco serem chamados, pelo menos por enquanto. “Eu não acho o Luciano Juba um jogador de Seleção ainda. Acho um jogador extraordinário para o Bahia, Caio Alexandre idem, mas não consigo enxergar como jogadores para a Seleção Brasileira. O Jean Lucas eu enxergo”, opinou.

De acordo com o profissional, é muito importante “não ter nenhum tipo de preconceito nas convocações” e olhar para todas as regiões do Brasil. Historicamente, jogadores que atuam em clubes do Nordeste acumulam baixa presença nas listas da Seleção.

“A gente tem que olhar para o Brasil inteiro, não é para o Nordeste, Sudeste, Sul ou para o Norte. O Brasil precisa voltar a ser o país do futebol e para isso tem que ser o país de homens e mulheres, meninas e meninos, em 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O Nordeste é parte disso, a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito, o preconceito mata a gente”, finalizou.

Elton Serra aprova Jean Lucas e cita estilo de Ancelotti

Um dos principais jornalistas esportivos da Bahia, Elton Serra, com passagem pela TVE e atualmente na ESPN, aprova uma possível convocação de Jean Lucas à Seleção Brasileira. Ele chegou a citar o meia Gerson, ex-Flamengo, como um atleta que ocupa faixa similar no campo e foi convocado na primeira lista de Carlo Ancelotti.

“Se for convocado [para a lista final], acho que é uma convocação justa. O próprio Ancelotti já tinha na primeira convocação levado o Gerson. Jean Lucas faz a posição dele no 4º colocado do Campeonato Brasileiro, já é muito regular desde o início da temporada, fez uma boa Libertadores apesar da eliminação no Bahia. Eu acho que não me surpreenderia. Surpreenderia muita gente pelo fato de ser do Bahia, mas a qualidade técnica dele não surpreende”, analisou.

Na tentativa de “pensar com a cabeça do técnico”, Elton Serra entende que há questões táticas e técnicas que ainda fazem o lateral Luciano Juba não ser prioridade para Carlo Ancelotti. “Acho que Luciano Juba tem uma questão que, pensando com a cabeça do técnico, pra ele almejar uma Seleção precisa ter mais valências defensivas. Os jogadores que são convocados para essa posição também defendem muito bem”.

O Real Madrid, última equipe comandada pelo italiano, contava com Mendy e Carvajal como laterais titulares, jogadores conhecidos pela boa capacidade defensiva. “O Ancelotti gosta muito de laterais que defendem melhor que atacam, porque ele joga muito com pontas. Acho que cedo ou tarde isso vai acontecer [convocação de Juba], mas pensando com a cabeça do Ancelotti, imagino que essa questão defensiva dele, que já tem melhorado muito, tenha pesado nesse momento”.

Refletindo sobre Caio Alexandre, o comentarista entende que ele está “um pouco atrás” de outros nomes e explicou o que pode faltar para o volante tricolor ser lembrado ao menos em uma pré-convocação.

“Caio Alexandre é da posição onde eu acho que teria mais concorrência. Acho que ele ainda está um pouco atrás nesse sentido, nesta busca pela posição de primeiro volante onde os jogadores são mais fortes fisicamente. É uma outra pegada nesse meio campo do Bahia com Caio de primeiro volante. Não me surpreende ele estar fora”, completou.

Na primeira convocação de Carlo Ancelotti sob comando da Seleção Brasileira, Alex Sandro, do Flamengo, e Carlos Augusto, da Internazionale, foram convocados para a lateral-esquerda, além do teste com Lucas Beraldo na função. Já os volantes chamados foram Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Éderson e Gerson.