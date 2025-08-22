Menu
MERCADO

Jovens fazem Bahia frear busca por zagueiros na janela; saiba mais

Clube não deve trazer mais nenhum jogador da posição

João Grassi

Por João Grassi

22/08/2025 - 16:06 h
Cadu Santoro, diretor de futebol do Bahia
Cadu Santoro, diretor de futebol do Bahia -

Ligado a nomes como Marco Di Cesare e Alexis Pérez, o Bahia não deve contratar outro zagueiro com a iminente chegada do jovem Luiz Gustavo. A informação foi apurada pelo Portal A TARDE.

Com três atletas disponíveis — David Duarte, Gabriel Xavier e Ramos Mingo — e Fredi Lippert em transição física, o clube nem sequer cogitou os dois zagueiros estrangeiros que foram especulados.

Vale lembrar que o Esquadrão de Aço passa por um momento de baixas no elenco, sendo Kanu um dos atletas entregues ao departamento médico. O defensor, que era capitão da equipe quando estava disponível, não tem prazo determinado para voltar a jogar.

Na atual janela de transferências, o Bahia também já contratou o goleiro João Paulo, do Santos, e avançou pela transferência do atacante Mateo Sanabria, do Al Ain.

