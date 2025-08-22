Artilheiro do Santos pode ficar fora contra o Bahia; entenda

Atacante preocupa o Santos e é dúvida para enfrentar o Bahia - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

O atacante Guilherme, do Santos, preocupa e pode desfalcar o clube diante do Bahia neste domingo, 24, às 16h, na Arena Fonte Nova. O jogador tem sido alvo de críticas incessantes por parte da torcida santista e está abalado com a pressão, podendo ficar de fora da lista de relacionados para o duelo.

Guilherme, artilheiro do Santos em 2025, está abalado com críticas da torcida e pode ser desfalque contra o Bahia pela 20ª rodada do Brasileirão. | Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Apesar da opinião negativa por parte da torcida, a cúpula do Alvinegro Praiano entende que o atacante é uma peça importante no elenco e avalia que uma saída neste momento seria ruim para o grupo. Por isso, respeita o incômodo do jogador, mas tenta respaldá-lo. Existe a preocupação em deixá-lo “esfriar a cabeça” e decidir seus próximos passos sem precipitação por causa da pressão externa.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações do ge, Guilherme está muito abalado com as críticas e entende que a cobrança é desproporcional — o atacante é o artilheiro do clube no ano, com 13 gols marcados em 30 partidas disputadas na temporada. O jogador afirma que nunca se “escondeu” de jogos ou momentos ruins e que vem correspondendo dentro de campo desde a temporada passada.

Santos tem novo técnico, mas não contra o Bahia

O Santos anunciou a contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda nesta sexta-feira, 22, mas não deve contar com o argentino no duelo contra o Bahia, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador deverá estar presente no estádio para acompanhar a partida, entretanto, quem deve comandar a equipe é o auxiliar técnico Matheus Bachi. Vojvoda é aguardado pelo Santos neste sábado, 23, quando desembarca em território brasileiro, vindo de Buenos Aires, na Argentina. No domingo, o comandante viajará em avião particular rumo a Salvador.

Neymar não joga

Ídolo e principal jogador do Santos, Neymar Jr. não enfrentará o Bahia. O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo por reclamação durante o duelo contra o Vasco, no último domingo, 17, e cumprirá suspensão automática na próxima rodada.