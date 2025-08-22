DESFALQUE?
Artilheiro do Santos pode ficar fora contra o Bahia; entenda
Jogador sofre com críticas da torcida e pode ser desfalque para duelo na Fonte Nova
Por Téo Mazzoni
O atacante Guilherme, do Santos, preocupa e pode desfalcar o clube diante do Bahia neste domingo, 24, às 16h, na Arena Fonte Nova. O jogador tem sido alvo de críticas incessantes por parte da torcida santista e está abalado com a pressão, podendo ficar de fora da lista de relacionados para o duelo.
Apesar da opinião negativa por parte da torcida, a cúpula do Alvinegro Praiano entende que o atacante é uma peça importante no elenco e avalia que uma saída neste momento seria ruim para o grupo. Por isso, respeita o incômodo do jogador, mas tenta respaldá-lo. Existe a preocupação em deixá-lo “esfriar a cabeça” e decidir seus próximos passos sem precipitação por causa da pressão externa.
De acordo com informações do ge, Guilherme está muito abalado com as críticas e entende que a cobrança é desproporcional — o atacante é o artilheiro do clube no ano, com 13 gols marcados em 30 partidas disputadas na temporada. O jogador afirma que nunca se “escondeu” de jogos ou momentos ruins e que vem correspondendo dentro de campo desde a temporada passada.
Santos tem novo técnico, mas não contra o Bahia
O Santos anunciou a contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda nesta sexta-feira, 22, mas não deve contar com o argentino no duelo contra o Bahia, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O treinador deverá estar presente no estádio para acompanhar a partida, entretanto, quem deve comandar a equipe é o auxiliar técnico Matheus Bachi. Vojvoda é aguardado pelo Santos neste sábado, 23, quando desembarca em território brasileiro, vindo de Buenos Aires, na Argentina. No domingo, o comandante viajará em avião particular rumo a Salvador.
Neymar não joga
Ídolo e principal jogador do Santos, Neymar Jr. não enfrentará o Bahia. O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo por reclamação durante o duelo contra o Vasco, no último domingo, 17, e cumprirá suspensão automática na próxima rodada.
