DESEMPENHO

Bahia está entre os clubes que mais venceram no mundo em 2025

Tricolor de Aço supera Barcelona e Real Madrid na lista de equipes que mais venceram no ano

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

22/08/2025 - 10:28 h
O Bahia é o 4º clube que mais venceu no mundo em 2025, com 30 vitórias, superando Barcelona e Real Madrid. Veja o top-5 dos times mais vencedores.
O Bahia é o 4º clube que mais venceu no mundo em 2025, com 30 vitórias, superando Barcelona e Real Madrid. Veja o top-5 dos times mais vencedores.

O Bahia é um dos clubes que mais venceu no mundo do futebol em 2025. Após o triunfo diante do Ceará, nesta quarta-feira, 20, o Tricolor de Aço chegou à marca de 30 vitórias neste ano, ficando à frente de equipes como Barcelona e Real Madrid, por exemplo.

O Esquadrão é a 4ª equipe mais vencedora em 2025, de acordo com levantamento do Noite de Copa, centro de estatísticas do futebol. Levando em consideração que o clube já disputou 52 jogos com o elenco principal neste ano, o Tricolor de Aço venceu cerca de 57,7% dessas partidas.

Na lista dos times que mais venceram em 2025, o Bahia fica atrás apenas de PSG, Flamengo e Palmeiras, que ocupam, respectivamente, o 1º, 2º e 3º lugares, com 35, 34 e 31 vitórias.

Veja o top-5:

  • PSG: 35 vitórias
  • Flamengo: 34 vitórias
  • Palmeiras: 31 vitórias
  • Bahia: 30 vitórias
  • Barcelona e Real Madrid: 28 vitórias

Reforço que esteve próximo do Bahia está a caminho de clube rival
Bahia: veja a lista de jogadores do Esquadrão no Departamento Médico
Bahia: Tiago surge como opção eficaz e aos poucos ganha moral com Ceni

Time com mais gols no mundo em 2025

Além de estar entre os times que mais venceram no ano, o Bahia também figura em outra lista de caráter mundial, desta vez ocupando o topo: a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni é a que mais marcou gols em casa em 2025.

O Tricolor de Aço já balançou as redes 61 vezes na Arena Fonte Nova neste ano. O Esquadrão chegou a essa expressiva marca em 30 partidas disputadas, o que configura uma média de aproximadamente 2,03 gols por jogo.

Veja a lista completa:

  • Bahia — 61 gols em 30 partidas
  • Estrela Vermelha — 61 gols em 19 partidas
  • Barcelona — 53 gols em 17 partidas
  • Buriram — 53 gols em 16 partidas
  • Celtic — 49 gols em 18 partidas
  • KR — 48 gols em 14 partidas
  • Universidad de Chile — 48 gols em 20 partidas
  • Valur — 48 gols em 16 partidas
  • Al Hilal — 47 gols em 14 partidas
  • KÍ — 47 em gols 14 partidas
  • Flamengo — 46 gols em 24 partidas
  • PSV — 46 gols em 19 partidas

Acumulando marcas importantes

O triunfo sobre o Ceará também serviu para o Bahia atingir outro feito importante — está há um mês sem perder. Esta é a 3ª vez no ano de 2025 que o elenco principal do Esquadrão atingiu a marca de pelo menos 30 dias sem perder uma partida sequer.

x