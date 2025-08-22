Bahia está entre os clubes que mais venceram no mundo em 2025

O Bahia é o 4º clube que mais venceu no mundo em 2025, com 30 vitórias, superando Barcelona e Real Madrid. Veja o top-5 dos times mais vencedores. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia é um dos clubes que mais venceu no mundo do futebol em 2025. Após o triunfo diante do Ceará, nesta quarta-feira, 20, o Tricolor de Aço chegou à marca de 30 vitórias neste ano, ficando à frente de equipes como Barcelona e Real Madrid, por exemplo.

O Esquadrão é a 4ª equipe mais vencedora em 2025, de acordo com levantamento do Noite de Copa, centro de estatísticas do futebol. Levando em consideração que o clube já disputou 52 jogos com o elenco principal neste ano, o Tricolor de Aço venceu cerca de 57,7% dessas partidas.

Na lista dos times que mais venceram em 2025, o Bahia fica atrás apenas de PSG, Flamengo e Palmeiras, que ocupam, respectivamente, o 1º, 2º e 3º lugares, com 35, 34 e 31 vitórias.

Veja o top-5:

PSG: 35 vitórias

Flamengo: 34 vitórias

Palmeiras: 31 vitórias

Bahia: 30 vitórias

Barcelona e Real Madrid: 28 vitórias

Time com mais gols no mundo em 2025

Além de estar entre os times que mais venceram no ano, o Bahia também figura em outra lista de caráter mundial, desta vez ocupando o topo: a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni é a que mais marcou gols em casa em 2025.

O Tricolor de Aço já balançou as redes 61 vezes na Arena Fonte Nova neste ano. O Esquadrão chegou a essa expressiva marca em 30 partidas disputadas, o que configura uma média de aproximadamente 2,03 gols por jogo.

Veja a lista completa:

Bahia — 61 gols em 30 partidas

Estrela Vermelha — 61 gols em 19 partidas

Barcelona — 53 gols em 17 partidas

Buriram — 53 gols em 16 partidas

Celtic — 49 gols em 18 partidas

KR — 48 gols em 14 partidas

Universidad de Chile — 48 gols em 20 partidas

Valur — 48 gols em 16 partidas

Al Hilal — 47 gols em 14 partidas

KÍ — 47 em gols 14 partidas

Flamengo — 46 gols em 24 partidas

PSV — 46 gols em 19 partidas

Acumulando marcas importantes

O triunfo sobre o Ceará também serviu para o Bahia atingir outro feito importante — está há um mês sem perder. Esta é a 3ª vez no ano de 2025 que o elenco principal do Esquadrão atingiu a marca de pelo menos 30 dias sem perder uma partida sequer.