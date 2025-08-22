Reforço que esteve próximo do Bahia está a caminho de clube rival

O Vasco está próximo de contratar Robert Renan, do Zenit, por empréstimo, para repor a saída de Luiz Henrique, que se encaminha ao Bahia. Entenda os detalhes da negociação. - Foto: Leticia Martins/EC Bahia

O Vasco está próximo de contratar o zagueiro Robert Renan, do Zenit, da Rússia. Segundo o ge, a equipe cruz-maltina encaminhou a contratação do jovem por empréstimo de um ano, com possibilidade de compra.

Robert Renan deve ser o novo reforço do Vasco. Jogador esteve próximo de acertar com o Bahia em julho. | Foto: Divulgação / Zenit

Em julho, o jogador esteve perto de acertar com o Bahia, e o acordo já estava em fase de troca de documentos. No entanto, a negociação ruiu, uma vez que o atleta decidiu aguardar possíveis propostas do futebol europeu.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entretanto, vale destacar que o acerto de Robert Renan com o Vasco tem um “dedo” do Bahia no meio. Isso porque a chegada do zagueiro será para repor a saída do jovem defensor Luiz Gustavo, que será o novo reforço do Esquadrão para o restante da temporada.

Portanto, é possível conjecturar que a chegada dos zagueiros Robert Renan e Luiz Gustavo, para Vasco e Bahia, respectivamente, está diretamente relacionada, uma vez que a equipe carioca avançou na negociação pelo zagueiro do Zenit após a saída de Luiz Henrique, enquanto o Esquadrão acertou a chegada do defensor de 19 anos devido ao insucesso com Robert.

Quem é Robert Renan

Robert Renan, zagueiro de 21 anos e 1,86 m de altura, iniciou sua carreira na base do Novorizontino e depois se transferiu para o time Sub-17 do Corinthians. No Timão, o zagueiro se tornou uma das principais promessas da base, subindo para o time principal em 2022. Foram 13 partidas oficiais e um gol marcado.

Vendendo ao Zenit no início de 2023, Robert disputou 17 jogos pelo clube russo. Já em 2024, o defensor atuou por empréstimo no Internacional, com 31 jogos e duas assistências, sendo depois cedido ao Al-Shabab, da Arábia Saudita. No Oriente Médio, realizou 35 partidas, com quatro passes para gol.

Robert Renan também acumula convocações para seleções de base. Em junho de 2023, o zagueiro foi chamado por Ramon Menezes para substituir Nino na equipe principal do Brasil nos amistosos com Guiné e Senegal, mas não entrou em campo.