Bahia: veja a lista de jogadores do Esquadrão no Departamento Médico

A lista de jogadores do Bahia presentes no Departamento Médico não para de aumentar. Nesta quarta-feira, 20, durante o triunfo sobre o Ceará — que garantiu o clube na final da Copa do Nordeste —, o técnico Rogério Ceni ganhou uma nova dor de cabeça: Caio Alexandre deixou o campo chorando.

Com a lesão do meio-campista, o quadro de atletas afastados por leão subiu para oito. Atualmente, o Departamento Médico do clube conta com Kanu (tendão de Aquiles), Erick (lesão no músculo reto femoral), Pulga (estiramento muscular na região posterior da coxa esquerda), Gilberto e Michel (ambos com estiramento muscular), Fredi (trauma no joelho com lesão ligamentar), Ruan Pablo e, agora, Caio Alexandre.

Veja a lista de jogadores do Bahia no DM:

Kanu Erick Pulga Ruan Pablo Fredi Gliberto Michel Araújo Caio Alexandre

A alta quantidade de lesões está diretamente atrelada à intensa maratona de jogos do Bahia na atual temporada. Em 2025, levando em consideração apenas as partidas disputadas com o elenco principal, o Tricolor de Aço já entrou em campo 52 vezes, sendo a equipe que mais jogou no Brasil neste ano. A alta carga de partidas indica que, em oito meses de calendário, o clube teve uma média de ao menos um duelo a cada quatro dias.

A frequência elevada de jogos enfrentados pelo Esquadrão em 2025 não é novidade e, no último sábado, 16, após o triunfo diante do Corinthians, quando Gilberto e Michel Araújo se lesionaram, o técnico Rogério Ceni fez um alerta:

“Eu quero sempre vencer, mas temos que ser realistas [...] Sabemos que estamos no limite. Mas não falta dedicação de todos”, afirmou o treinador tricolor, demonstrando preocupação com a parte física do elenco, mesmo em meio à sequência invicta e aos bons resultados na temporada.

Apesar de ter alertado sobre a exaustão dos atletas, Ceni também destacou, desta vez durante a coletiva após o jogo contra o Ceará, que é “natural perder os jogadores que mais jogam”, como foi o caso de Caio Alexandre. Contudo, ainda segundo o treinador, as lesões de outros nomes, como Kanu e Erick, foram “fatalidades”.

O comandante também ressaltou que o Departamento Médico trabalha intensamente tanto na recuperação dos atletas lesionados quanto na prevenção de novos casos: “Temos um departamento para recuperar e prevenir lesões, que está fazendo seu melhor”.

Ainda sem muitas informações a respeito da situação de Caio Alexandre, que realizará exames nesta sexta-feira, 22, durante a reapresentação do grupo no CT Evaristo de Macedo, Ceni bradou: “Que a lesão do Caio não seja grave”.

Expectativa de retorno

Apesar do alto número de atletas no Departamento Médico tricolor, é esperado que um desses jogadores faça seu retorno nas próximas partidas: trata-se de Erick Pulga.

A última partida disputada pelo atacante foi contra o Retrô, no jogo de ida da Copa do Brasil, há mais de 20 dias. Na ocasião, ele entrou no decorrer do segundo tempo, mas permaneceu em campo por apenas 13 minutos, saindo devido a uma lesão.

Em processo de recuperação, Pulga tem apresentado uma reabilitação "rápida" do estiramento muscular na região posterior da coxa esquerda. Ele chegou a compor a lista de relacionados do técnico Rogério Ceni na partida contra o Corinthians, mas acabou não entrando em campo após receber seu terceiro cartão amarelo, mesmo permanecendo no banco de reservas.

Após aquele jogo, o comandante tricolor revelou que gostaria de ter utilizado o atleta no final da partida. Contudo, no jogo seguinte, diante do Ceará, pela Copa do Nordeste, o atacante ficou de fora da lista de relacionados, frustrando as expectativas tricolores.