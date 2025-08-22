De volta ao time titular, Arias revela conselho de Rogério Ceni no Bahia

Santiago Arias deverá titular do Bahia contra o Santos na Arena Fonte Nova. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O lateral-direito Santiago Arias deverá ser titular neste domingo, 24. Devido à lesão de Gilberto, o colombiano vai assumir o posto contra o Santos, às 16h, na Arena Fonte Nova — assim como aconteceu na partida diante do Ceará — mesmo atuando em uma função mais “incomum” em sua carreira. Isso se deve à presença e às características do atacante Ademir na formação do Bahia.

Naturalmente, Arias é um lateral-direito ofensivo, com frequência assídua no ataque, mas tem atuado como “lateral-base”, com mais valências defensivas, devido à presença do camisa 7 tricolor. Apesar de afirmar que gosta de ir ao ataque, o colombiano revelou que costuma escutar os conselhos do técnico Rogério Ceni para atuar da forma necessária em função do time.

Tento sempre escutar os conselhos do treinador (Rogério Ceni) e da comissão técnica para performar bem em qualquer função requisitada [...] Isso me ajuda a poder atuar mais, e isso para mim é incrível” Santiago Arias - lateral-direito do Bahia

Arias concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 22 | Foto: Letícia Martins / EC Bahia

“Me sinto bem. Todos sabem que sou um jogador ofensivo, que gosta de ir ao ataque, mas me sinto confortável atuando um pouco mais recuado”, garantiu Santiago Arias, durante coletiva realizada nesta sexta-feira, 22, no CT Evaristo de Macedo.

Ainda durante a coletiva, o colombiano também projetou o duelo contra o Santos. Para o lateral-direito, não existe favoritismo do Bahia, apesar do momento conturbado vivido pelo Peixe: “Não importa muito o momento do outro time [...] Precisamos trabalhar, focar e buscar o objetivo, que é ganhar. Estamos em casa, com o apoio da nossa torcida, o que é muito importante para nós. Nossa estratégia é estar focados para vencer”.

Qualquer equipe que esteja pela frente, a melhor maneira de respeitá-la é fazendo um trabalho sério e concentrado para conquistar os três pontos importantes e permanecermos firmes no G-4 disse Arias - durante coletiva

Arias também falou a respeito da sequência pesada que o Bahia vai enfrentar nos próximos jogos. Em um intervalo de pouco mais de duas semanas, o Tricolor de Aço terá importantes duelos pelo Brasileirão, jogos decisivos nas quartas da Copa do Brasil e as finais da Copa do Nordeste.

“São jogos sempre complicados, mas nós temos jogadores qualificados. Em um momento fizemos bons jogos e não ganhamos, até empatamos. Em outros momentos, mesmo sem jogar tão bem, saímos vencedores. Espero seguir esse caminho. Vamos treinar forte e nos concentrar. Se alguém sentir cansaço, estamos seguros de que o reserva que entrar dará o seu melhor”, comentou o lateral-direito.

Outro ponto abordado pelo colombiano durante a coletiva foi a presença do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, no jogo contra o Santos, que, entre os destaques do Esquadrão, vai acompanhar de perto o meio-campista Jean Lucas, pré-selecionado pelo treinador italiano para sua lista de convocados.

Experiente — com convocações frequentes para defender o seu país — Arias deu conselhos para os companheiros: “Com a experiência que tenho, a única coisa que posso lhes dizer é: precisam estar focados no jogo e concentrados em fazer o trabalho”.

