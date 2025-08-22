Santos anuncia Vojvoda; técnico encara o Bahia neste domingo?

Santos anuncia Juan Pablo Vojvoda como novo técnico até 2026. O argentino chega em meio à crise e fará sua estreia contra o Fluminense no dia 31 de agosto. - Foto: Reprodução / Fortaleza EC

O Santos tem um novo técnico: trata-se de Juan Pablo Vojvoda. O Peixe anunciou a contratação do treinador — com vínculo válido até o fim de 2026 — nesta sexta-feira, 22, às vésperas do duelo contra o Bahia, neste domingo, 24, às 16h, na Arena Fonte Nova. Contudo, o comandante não deverá estar à frente do clube contra o Esquadrão, ao menos é o que informa o ge. O comandante chega para substituir Cleber Xavier.

Veja:

¡BIENVENIDO, VOJVODA! 🐳



O Santos Futebol Clube acertou a contratação de Juan Pablo Vojvoda como novo treinador da equipe de futebol profissional. Em acordo firmado nesta sexta-feira (22), o técnico chega ao Peixão com contrato até o fim de 2026. pic.twitter.com/6sB0egHv6P — Santos FC (@SantosFC) August 22, 2025

O treinador é aguardado pelo Santos neste sábado, 23, quando desembarca em território brasileiro, vindo de Buenos Aires, na Argentina. No domingo, 24, quando o Peixe visita o Bahia, o treinador argentino deve viajar acompanhado do presidente do clube, Marcelo Teixeira, em avião particular, rumo a Salvador, para acompanhar o jogo, enquanto Matheus Bachi, auxiliar, deve ficar à frente da equipe.

Portanto, a primeira partida do argentino Vojvoda sob o comando do Santos será no domingo seguinte, dia 31 de agosto, contra o Fluminense, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Junto com o treinador chegam os auxiliares Nahuel Martinez e Gastón Liendo, o preparador físico Luis Azpiazu, o preparador de goleiros Santiago Piccinini e o psicólogo Christian Rodrigues.

O treinador chega ao Santos em meio a um cenário de caos: perto da zona de rebaixamento, na 15ª posição, com 21 pontos conquistados, e após sofrer uma goleada por 6 a 0 contra o Vasco, rival direto do clube santista na luta contra o Z-4.