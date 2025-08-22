Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAIXA

Caio Alexandre sofre lesão e fica fora de treino do Bahia; saiba mais

Volante é titular absoluto na equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni

João Grassi

Por João Grassi

22/08/2025 - 14:22 h
Caio Alexandre não vai enfrentar o Santos pela rodada 21 do Brasileirão
Caio Alexandre não vai enfrentar o Santos pela rodada 21 do Brasileirão -

Após garantir vaga na final da Copa do Nordeste, o Bahia se reapresentou no CT Evaristo de Macedo nesta sexta-feira, 22. Entre jogadores que não participaram das atividades, Caio Alexandre se tornou mais um entregue ao departamento médico.

De acordo com o Bahia, o volante, junto com Michel Araujo e Gilberto, ficou apenas na fisioterapia. Ele sofreu uma lesão muscular na região anterior da coxa direita e está fora da partida contra o Santos, neste domingo, 24. O clube não informa o prazo de retorno do atleta.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O zagueiro Fredi Lippert, por outro lado, iniciou o processo de transição física e técnica no campo. O jovem de 19 anos se recupera de uma lesão no joelho.

Leia Também:

De volta ao time titular, Arias revela conselho de Rogério Ceni no Bahia
Bahia: veja a lista de jogadores do Esquadrão no Departamento Médico
Ceni vê Acevedo "próximo" de Caio Alexandre e compara atletas no Bahia
Com gol de Tiago, Bahia bate Ceará e é finalista da Copa do Nordeste

Atividades

O restante do elenco participou de uma atividade sob comando do preparador José Mário Campeiz. Em seguida, no campo 2, a comissão técnica orientou o grupo em um trabalho técnico em campo reduzido.

Santi Arias e Rogério Ceni no CT Evaristo de Macedo
Santi Arias e Rogério Ceni no CT Evaristo de Macedo | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

No segundo momento, com o campo aberto, o treinador Rogério Ceni liderou um treinamento tático. O exercício contou com a presença de Pivetes de Aço dos elencos Sub-17 e 20.

Para finalizar, os auxiliares Nelson Simões e Leandro Dell comandaram uma atividade voltada para chutes da entrada da grande área e cruzamentos laterais.

Próximo compromisso

Sem Caio Alexandre, Michel Araujo e Gilberto, o Bahia recebe o Santos às 16h do domingo, pela 21ª rodada do Brasileirão, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

caio alexandre campeonato brasileiro desfalque EC Bahia lesão treino

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caio Alexandre não vai enfrentar o Santos pela rodada 21 do Brasileirão
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Caio Alexandre não vai enfrentar o Santos pela rodada 21 do Brasileirão
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

Caio Alexandre não vai enfrentar o Santos pela rodada 21 do Brasileirão
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Caio Alexandre não vai enfrentar o Santos pela rodada 21 do Brasileirão
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

x