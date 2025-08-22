Caio Alexandre sofre lesão e fica fora de treino do Bahia; saiba mais

Caio Alexandre não vai enfrentar o Santos pela rodada 21 do Brasileirão - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Após garantir vaga na final da Copa do Nordeste, o Bahia se reapresentou no CT Evaristo de Macedo nesta sexta-feira, 22. Entre jogadores que não participaram das atividades, Caio Alexandre se tornou mais um entregue ao departamento médico.

De acordo com o Bahia, o volante, junto com Michel Araujo e Gilberto, ficou apenas na fisioterapia. Ele sofreu uma lesão muscular na região anterior da coxa direita e está fora da partida contra o Santos, neste domingo, 24. O clube não informa o prazo de retorno do atleta.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O zagueiro Fredi Lippert, por outro lado, iniciou o processo de transição física e técnica no campo. O jovem de 19 anos se recupera de uma lesão no joelho.

Atividades

O restante do elenco participou de uma atividade sob comando do preparador José Mário Campeiz. Em seguida, no campo 2, a comissão técnica orientou o grupo em um trabalho técnico em campo reduzido.

Santi Arias e Rogério Ceni no CT Evaristo de Macedo | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

No segundo momento, com o campo aberto, o treinador Rogério Ceni liderou um treinamento tático. O exercício contou com a presença de Pivetes de Aço dos elencos Sub-17 e 20.

Para finalizar, os auxiliares Nelson Simões e Leandro Dell comandaram uma atividade voltada para chutes da entrada da grande área e cruzamentos laterais.

Próximo compromisso

Sem Caio Alexandre, Michel Araujo e Gilberto, o Bahia recebe o Santos às 16h do domingo, pela 21ª rodada do Brasileirão, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.