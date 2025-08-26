Como Thaciano e Jean Lucas influenciaram a chegada de novo goleiro ao Bahia

Apresentado pelo Bahia, o goleiro João Paulo revelou conversas com Thaciano e Jean Lucas antes de assinar. Ele aguarda o BID para estrear contra o Fluminense pela Copa do Brasil. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O novo goleiro do Bahia, João Paulo, revelou — durante sua coletiva de apresentação — uma conversa com o meio-campista polivalente Thaciano, ex-jogador do Esquadrão e atualmente no Santos, antes de acertar com o clube.

João Paulo fala de conversas com Thaciano e Jean Lucas antes de fechar com o Bahia | Foto: Rafael Rodrigues e Catarina Brandão/EC Bahia

Conforme relatou o novo camisa 34 do Tricolor, Thaciano — figura muito querida pela torcida, com duas passagens pelo clube, mas que deixou o Bahia rumo ao Santos no início desta temporada — transmitiu boas impressões não apenas sobre a equipe, mas também sobre o grupo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Conversei bastante com o Thaciano, que tem um carinho e identificação com o grupo revelou João Paulo - novo goleiro do Bahia

Além de Thaciano, João Paulo também mencionou uma breve conversa com Jean Lucas, meio-campista do Bahia — que ainda vive a expectativa de convocação para a Seleção Brasileira —, com quem trabalhou no Santos em 2023, ano do rebaixamento inédito do clube à Série B do Campeonato Brasileiro.

Essas referências me ajudaram muito na decisão disse João Paulo - goleiro do Esquadrão

João Paulo fala de conversas com Thaciano e Jean Lucas antes de fechar com o Bahia | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Outro nome do atual elenco azul, vermelho e branco que já dividiu vestiário com o novo goleiro é o atacante Willian José. Segundo João Paulo, os dois trabalharam juntos no início de sua carreira:

“Lá atrás, no começo de 2013, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Willian José, antes de ele ir para a Europa", disse o novo arqueiro tricolor, durante sua coletiva de apresentação.

Apresentado, João Paulo está à disposição de Ceni?

Oficialmente anunciado e devidamente apresentado, João Paulo é o novo goleiro do Bahia e deverá assumir a titularidade diante das incertezas que cercam a posição nesta temporada. Contudo, o jogador ainda não está à disposição do técnico Rogério Ceni — não por questões físicas, mas por trâmites burocráticos.

O nome do goleiro ainda não foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, portanto, ele ainda não está apto a defender a camisa do Bahia nas competições nacionais.

Assim que tiver o vínculo registrado no BID, João Paulo ficará à disposição do técnico Rogério Ceni para o restante do Campeonato Brasileiro e para a reta final da Copa do Brasil. No entanto, o arqueiro não poderá atuar pela Copa do Nordeste, já que o prazo de inscrição de novos atletas está encerrado.

Dessa forma, caso seja regularizado a tempo, ele poderá estrear já na partida desta quinta-feira, 28, pelas quartas de final da Copa do Brasil, diante do Fluminense, às 19h30, na Arena Fonte Nova. O próprio goleiro garantiu estar pronto para o desafio:

Hoje me considero pronto. Se o professor (Ceni) optar por mim na quinta-feira, estou preparado para fazer o meu melhor dentro de campo João Paulo - goleiro do Bahia

Por outro lado, João Paulo ficará de fora da decisão da Copa do Nordeste, prevista para os dias 3 e 6 de setembro — o primeiro jogo será realizado na Arena Batistão, em Aracaju, e a volta na Arena Fonte Nova, em Salvador.