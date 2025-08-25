Menu
ESPORTES
DEFINIDAS!

Copa do Nordeste: CBF define datas das finais entre Bahia e Confiança

Tricolor encara o clube sergipano pelo pentacampeonato regional

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

25/08/2025 - 19:35 h
Taça de campeão da Copa do Nordeste
Taça de campeão da Copa do Nordeste

As finais da Copa do Nordeste tiveram datas e horários detalhados na noite desta segunda-feira, 25, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em jogos de ida e volta, o Bahia encara o Confiança pelo pentacampeonato com a chance de se isolar como maior campeão da competição regional.

Como fez melhor campanha durante o torneio, o Tricolor terá a chance de decidir a segunda partida como mandante, na Arena Fonte Nova. O primeiro jogo, portanto, será realizado na Arena Batistão, em Aracaju (SE).

Confira a tabela detalhada da competição:

  • (IDA) Confiança x Bahia | 03/09 - 21h30 - Arena Batistão, Aracaju;
  • (VOLTA) Bahia x Confiança | 06/09 - 17h30 - Arena Fonte Nova, Salvador;

Enquanto o Tricolor luta pelo quinto título, o clube sergipano quer aproveitar que faz sua melhor campanha na história da Copa do Nordeste nesta edição e conquistar um título inédito. O Dragão do Sul chegou à decisão após eliminar o Vitória nas quartas de final e o CSA na semifinal.

x