Copa do Brasil: Fluminense deve ter retorno de ídolo de olho no Bahia

Recuperado de lesão, o zagueiro Thiago Silva deve voltar a ser uma opção para o Fluminense para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia. O defensor estava em tratamento de uma contusão de grau dois na posterior da coxa direita e, inclusive, desfalcou o clube carioca no empate em 3 a 3 diante do Esquadrão de Aço, no dia 9 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro.

Considerado um pilar da equipe do técnico Renato Gaúcho, Thiago Silva esteve em campo pela última vez no dia 2 de agosto, no duelo contra o Grêmio, quando foi diagnosticado com a contusão. Inicialmente, a previsão de retorno era de quatro semanas, mas o zagueiro já vem treinando normalmente e está sendo preparado para ser uma das novidades do Tricolor das Laranjeiras. A informação foi divulgada pelo GE.

O possível retorno do 'xerife' definitivamente sobe o nível da defesa do Fluminense e aumenta o desafio para o ataque do Bahia. Durante o período em que esteve afastado dos gramados, o clube carioca sofreu nove gols em cinco jogos e somente não foi vazado em um deles — na vitória sobre o América de Cali na Sul-Americana.

Além de Thiago Silva, o time de Renato Gaúcho vai contar com o retorno do volante Martinelli, que cumpriu suspensão na última derrota por 4 a 2 para o Bragantino pelo Brasileirão. O zagueiro Ignácio, ex-Bahia, deve ser o único desfalque por estar em recuperação de uma lesão no ligamento do joelho.

Bahia e Fluminense se enfrentam na próxima quinta-feira, 28, às 19h30, na Arena Fonte Nova. O jogo de volta no Maracanã acontece no dia 10 de setembro, uma quarta-feira, às 19h, e irá decidir a vaga nas semifinais da Copa do Brasil.