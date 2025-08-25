Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECUPERADO!

Copa do Brasil: Fluminense deve ter retorno de ídolo de olho no Bahia

Tricolor das Laranjeiras deve contar com o "xerife" para encarar o Tricolor

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

25/08/2025 - 19:13 h
Jogadores do Fluminense antes do duelo contra o RB Bragantino
Jogadores do Fluminense antes do duelo contra o RB Bragantino -

Recuperado de lesão, o zagueiro Thiago Silva deve voltar a ser uma opção para o Fluminense para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia. O defensor estava em tratamento de uma contusão de grau dois na posterior da coxa direita e, inclusive, desfalcou o clube carioca no empate em 3 a 3 diante do Esquadrão de Aço, no dia 9 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro.

Considerado um pilar da equipe do técnico Renato Gaúcho, Thiago Silva esteve em campo pela última vez no dia 2 de agosto, no duelo contra o Grêmio, quando foi diagnosticado com a contusão. Inicialmente, a previsão de retorno era de quatro semanas, mas o zagueiro já vem treinando normalmente e está sendo preparado para ser uma das novidades do Tricolor das Laranjeiras. A informação foi divulgada pelo GE.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Thiago Silva, zagueiro do Fluminense
Thiago Silva, zagueiro do Fluminense | Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O possível retorno do 'xerife' definitivamente sobe o nível da defesa do Fluminense e aumenta o desafio para o ataque do Bahia. Durante o período em que esteve afastado dos gramados, o clube carioca sofreu nove gols em cinco jogos e somente não foi vazado em um deles — na vitória sobre o América de Cali na Sul-Americana.

Leia Também:

Jean Lucas ainda pode ser convocado para a Seleção; entenda
Capitão do Vitória, Lucas Halter exalta jogador do Bahia: "Completo"
Recém-chegado, João Paulo troca Santos pelo Bahia buscando novos ares

Além de Thiago Silva, o time de Renato Gaúcho vai contar com o retorno do volante Martinelli, que cumpriu suspensão na última derrota por 4 a 2 para o Bragantino pelo Brasileirão. O zagueiro Ignácio, ex-Bahia, deve ser o único desfalque por estar em recuperação de uma lesão no ligamento do joelho.

Bahia e Fluminense se enfrentam na próxima quinta-feira, 28, às 19h30, na Arena Fonte Nova. O jogo de volta no Maracanã acontece no dia 10 de setembro, uma quarta-feira, às 19h, e irá decidir a vaga nas semifinais da Copa do Brasil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Fluminense Thiago Silva

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogadores do Fluminense antes do duelo contra o RB Bragantino
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Jogadores do Fluminense antes do duelo contra o RB Bragantino
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

Jogadores do Fluminense antes do duelo contra o RB Bragantino
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Jogadores do Fluminense antes do duelo contra o RB Bragantino
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

x