Jean Lucas ainda pode ser convocado para a Seleção; entenda

Jean Lucas, volante do Bahia

Fora da convocação final da Seleção Brasileira, o meio-campista Jean Lucas, do Bahia, ainda tem chances de ser chamado pelo técnico Carlo Ancelotti. O jogador do Tricolor pode ser acionado para substituir Joelinton.

Durante a derrota do Newcastle para o Liverpool por 3 a 2 nesta segunda-feira, 25, pelo Campeonato Inglês, Joelinton sofreu uma lesão muscular e precisou deixar o jogo. Como estava na pré-convocação, Jean Lucas pode substituir o atleta de 29 anos.

Além de Joelinton, foram chamados para o meio-campo brasileiro os seguintes nomes: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United) e Lucas Paquetá (West Ham).

Durante entrevista coletiva, Ancelotti chegou a citar a parte física como fator fundamental para ser convocado. “Um critério muito importante que a comissão técnica considera é o aspecto físico. Jogador que joga pela seleção tem que estar 100% na sua condição física, esse é um critério muito importante para nós. Em qualquer posição há muita concorrência”.

Possível desfalque

Caso seja chamado para a Seleção Brasileira, Jean Lucas deve perder as finais da Copa do Nordeste diante do Confiança. Os jogadores convocados se apresentam na Granja Comary na segunda-feira, 1º de setembro, enquanto a decisão regional será os dias 3 e 6.

Além disso, a última partida do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas será no dia 9, contra a Bolívia, na altitude superior a 4.000 metros de El Alto. No dia seguinte, o Esquadrão de Aço enfrenta o Fluminense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Caso seja utilizado por Ancelotti, o camisa 6 tricolor pode ter minutos reduzidos no Maracanã.