Ancelotti explica ausências, cita critérios e testes na Seleção; veja

O técnico Carlo Ancelotti anunciou, nesta segunda-feira, 25, sua segunda convocação sob comando da Seleção Brasileira. Nomes importantes como Neymar e Rodrygo ficaram de fora da lista. A equipe verde e amarela ainda tem dois compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026: contra Chile e Bolívia.

Em entrevista coletiva concedida durante o anúncio, Ancelotti explicou que ainda não pode montar um grupo totalmente diferente para manter uma base. No entanto, falou também em ter opções para o “futuro”.

“Obviamente, eu não posso convocar todos os jogadores que não conheço. Esse grupo tem que ter uma base fixa que vão ser importantes para a Copa do Mundo. Ao redor desse grupo, temos que colocar jogadores que no futuro possam estar na lista definitiva”

Sobre Neymar, o treinador italiano foi claro ao dizer que o meia-atacante do Santos segue nos planos, mas que teve um “pequeno problema” e que não precisa ser testado, já que todos conhecem seu potencial. Além disso, deixou claro que condicionamento físico é um critério fundamental na sua cabeça.

“Nessa segunda convocação há novos jogadores. Neymar não está, ele teve um pequeno problema na última semana. Mas Neymar não precisamos testá-lo, todo mundo conhece Neymar, a comissão, a Seleção, os torcedores do Brasil conhecem Neymar. Como todos os outros, Neymar tem que estar numa boa condição física para ajudar”, explicou.

“Rodrygo, tenho muito carinho obviamente, como todos, ontem ele jogou muito bem com o Real Madrid. Foi o primeiro jogo depois de muito tempo, então ele tem tempo para se preparar bem e voltar à Seleção”, continuou Carlo Ancelotti.

“Um critério muito importante que a comissão técnica considera é o aspecto físico. Jogador que joga pela Seleção tem que estar 100% na sua condição física, esse é um critério muito importante para nós. Em qualquer posição há muita concorrência. Laterais, meio-campistas, extremos. Se o jogador não está 100%, posso sem problemas chamar a outro”, completou.

Ancelotti quer “conhecer melhor” alguns nomes

Embora o único estreante na Seleção seja o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, Carlo Ancelotti alterou nove jogadores em relação à sua primeira lista: Caio Henrique, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, João Pedro, Joelinton, Lucas Paquetá e Luiz Henrique não estavam na última convocação.

“É uma lista que mudou um pouco em relação à primeira convocação, contra Equador e Paraguai. Tem nove jogadores que não estão agora, como Carlos Augusto, Beraldo, Léo Ortiz, Danilo, Andreas Pereira, Gérson, Antony e Vini. Não estão porque a ideia que tenho é conhecer novos jogadores que eu não conheço bem em relação à perfil pessoal. Tecnicamente eu conheço todos os jogadores, todos. Quero conhecer outros que podem ajudar a Seleção a fazer as coisas bem. Esses jogadores que não estão trabalharam muito bem na primeira convocação e quero agradecer a cada um deles por isso”, explicou.

Ancelotti ainda elogiou especificamente o meia Paquetá, presente em diversas convocações e na última Copa do Mundo. A CBF deixou claro que suas ausências recentes estavam relacionadas à investigação contra ele sobre manipulação de apostas esportivas. O jogador do West Ham foi absolvido pela Justiça. “Paquetá está na convocação. Não conheço ele, quero conhecê-lo. Tem qualidades técnicas. É um meia muito importante que pode jogar em diferentes posições no campo. Quero aproveitar desse tempo para conhecer melhor”, finalizou.

Já classificada para a próxima Copa do Mundo, o Brasil atualmente ocupa a terceira colocação das Eliminatórias, com 25 pontos e sete vitórias em 16 jogos.

A Seleção recebe o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30, no Maracanã, pela 17ª rodada. No dia 9, a equipe brasileira encara a Bolívia em El Alto, e finaliza sua participação na competição.