É Seleção? Luciano Juba é o artilheiro do Bahia no Brasileirão

Luciano Juba marca golaço, Ancelotti presencia e torcida pede Seleção - Foto: Uendel Galter / EC Bahia

“É Seleção” — foi assim que a torcida tricolor cantou após o lateral-esquerdo Luciano Juba marcar o gol que abriu o placar do Bahia no triunfo diante do Santos neste domingo, 24, na Arena Fonte Nova. Cerca de 45 mil torcedores azuis, vermelhos e brancos pediram a convocação do camisa 46 para a Seleção Brasileira, já que o técnico Carlo Ancelotti estava presente no estádio para acompanhar o jogo.

Após o jogo, o jogador afirmou que fica feliz pelo carinho da torcida: "Esse é o fruto de todo o meu trabalho dentro de campo, junto com meus companheiros [...] Hoje, com o técnico da Seleção assistindo ao jogo, graças a Deus pude ser feliz marcando um gol. Claro que muita gente está pedindo a minha convocação para a Seleção, mas, como falei, tenho que seguir firme aqui no Bahia para ajudar a equipe dentro de campo".

Se acontecer [a convocação], ficarei muito feliz. Luciano Juba - lateral-esquerdo do Bahia

Se Juba estará na lista de convocados do Brasil, só saberemos nesta segunda-feira, 25, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), quando o treinador italiano divulgará os jogadores escolhidos para representar a Seleção Brasileira nos últimos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

No entanto, convocado ou não, o fato é: Luciano Juba é um dos destaques do Bahia em 2025. Aliás, não apenas do Esquadrão, mas do futebol brasileiro, e as estatísticas comprovam isso. Com cinco gols marcados na atual edição do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo é o artilheiro do Tricolor de Aço na competição.

Além disso, Juba aparece como o segundo lateral-esquerdo com mais participações em gols entre os principais jogadores da posição dos 20 clubes da Série A do Brasileirão, somando 12 participações (5 tentos e 7 assistências). A propósito, também é o vice-líder de assistências do Bahia na temporada, atrás apenas de Ademir.

Vivendo um 2025 inesquecível, Luciano Juba também alcançou uma marca notável com a camisa tricolor: ultrapassou a soma de participações em gols das duas últimas temporadas pelo Bahia, mas com 31 jogos a menos.

Veja o comparativo:

Luciano Juba em 2025: 46 jogos – 5 gols e 7 assistências / 12 participações em gols

Luciano Juba em 2023 + 2024: 77 jogos – 4 gols e 7 assistências / 11 participações em gols

Ceni apontou Juba para a Seleção

Por conta da presença de Carlo Ancelotti no jogo contra o Santos, o técnico Rogério Ceni indicou, na última quarta-feira, 20, após o triunfo diante do Ceará, a convocação de Luciano Juba para a Seleção Brasileira.

Na ocasião, Ceni mencionou jogadores como Luciano Juba, Caio Alexandre, que não atuou no confronto devido a lesão, Éverton Ribeiro e até o zagueiro David Duarte: “Tem Juba e Caio, que também vêm jogando muito bem. Éverton não preciso falar, acho que já passou o momento. Viveu super bem [na Seleção], mas hoje está mais velho [...] Temos vários jogadores que têm se destacado, como David Duarte — não necessariamente na Seleção Brasileira. Juba talvez não seja o ideal apoiando, mas, para construir, sem dúvida, passa a ser uma opção”.

Qual o motivo da ilustre presença?

Carlo Ancelotti acompanhou a partida entre Bahia e Santos por dois motivos: Jean Lucas, meio-campista do Esquadrão, e Brazão, goleiro do Peixe.