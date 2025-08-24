Menu
JOGO MARCANTE!

Encontro de peso! Rogério Ceni e Ancelotti surgem juntos antes de Bahia x Santos

Técnico da Seleção Brasileira foi presenteado com camisa do Bahia

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

24/08/2025 - 15:53 h
Ancelotti e Ceni se encontram na Arena Fonte Nova antes do duelo
Ancelotti e Ceni se encontram na Arena Fonte Nova antes do duelo -

A partida entre Bahia e Santos, logo mais, às 16h, na Arena Fonte Nova, será acompanhada de perto pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. O renomado treinador italiano já está no estádio e, antes da bola rolar, protagonizou um momento marcante: o encontro com o técnico Rogério Ceni.

Rogério Ceni e Ancelotti antes da bola rolar para Bahia e Santos
Rogério Ceni e Ancelotti antes da bola rolar para Bahia e Santos | Foto: Téo Mazzoni

Na área interna da Arena Fonte Nova, no salão que dá acesso aos vestiários, à sala de imprensa e à zona mista, Ancelotti e Ceni se encontraram, conversaram brevemente e até trocaram um abraço. O momento foi acompanhado de perto por membros da comissão técnica tricolor e auxiliares do italiano. O treinador foi presenteado com uma camisa do Bahia.

Ancelotti foi presenteado com uma camisa do Bahia
Ancelotti foi presenteado com uma camisa do Bahia | Foto: Téo Mazzoni

Leia Também:

Atacante ligado ao Bahia brilha no início da temporada europeia
Joia do Bahia volta à lista de Ceni após um ano fora dos relacionados
Bahia oficializa empréstimo de meio-campista ao Criciúma

Qual o motivo da ilustre presença?

Carlo Ancelotti vai acompanhar a partida entre Bahia e Santos por dois motivos: Jean Lucas, meio-campista do Esquadrão, e Brazão, goleiro do Peixe.

Ambos os atletas estão na lista de pré-selecionados do técnico italiano para os últimos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Além disso, o comandante terá a oportunidade de observar outros destaques das duas equipes.

No meio da semana, após o triunfo do Bahia diante do Ceará, o técnico Rogério Ceni enviou um recado ao comandante da Seleção Brasileira e indicou outros atletas do Tricolor de Aço que podem compor a lista final de convocados do Brasil.

Na ocasião, Ceni citou nomes comoLuciano Juba — destaque do Esquadrão e um dos principais laterais-esquerdos do futebol brasileiro —, Caio Alexandre, que ficará de fora do confronto por lesão, Éverton Ribeiro e até o zagueiro David Duarte.

“Tem Juba e Caio, que também vêm jogando muito bem. Éverton não preciso falar, acho que já passou o momento. Viveu super bem [na Seleção], mas hoje está mais velho [...] Temos vários jogadores que têm se destacado, como David Duarte — não necessariamente na Seleção Brasileira. Juba talvez não seja o ideal apoiando, mas, para construir, sem dúvida, passa a ser uma opção”, afirmou o técnico do Bahia.

x