Joia do Bahia volta à lista de Ceni após um ano fora dos relacionados

Bahia tem novidades entre os relacionados para enfrentar o Santos - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni relacionou 23 atletas para o duelo de logo mais diante do Santos, na Arena Fonte Nova, às 16h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade é a presença do jovem Roger Gabriel, de apenas 18 anos, que voltou a figurar na lista do comandante tricolor após um longo período de ausência.

Roger Gabriel reaparece entre os convocados de Ceni no Brasileirão | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A última vez que a joia da base do Esquadrão havia sido relacionada para uma partida do profissional foi há sete meses, quando esteve em campo no jogo contra o Jacobina, na 1ª fase do Campeonato Baiano, compondo o time alternativo do Bahia, enquanto os principais jogadores realizavam a pré-temporada em Girona, na Espanha.

Já sob o comando de Rogério Ceni, a espera para voltar à lista foi ainda maior. A última presença de Roger Gabriel entre os relacionados do treinador aconteceu há mais de um ano, quando integrou a equipe que enfrentou o Atlético Goianiense, na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, em junho daquele ano.

Além de Roger Gabriel, Ceni também convocou outros quatro Pivetes de Aço: Zé Guilherme, Vitinho, David Martins e Tiago — este último figurinha carimbada na equipe e autor do gol que colocou o clube na final da Copa do Nordeste no último jogo.

Quanto às ausências, o meio-campista Caio Alexandre ficou de fora, vetado pelo Departamento Médico. Além do camisa 19, que já era um desfalque certo, o comandante também não poderá contar com Michel Araújo e Gilberto, que, assim como na partida do meio de semana contra o Ceará, seguem em tratamento de lesão.

Com alta expectativa para seu retorno, o atacante Erick Pulga também está fora por suspensão automática, após receber o 3º cartão amarelo na partida contra o Corinthians, na rodada passada do Brasileirão.

Veja a lista completa de relacionados:

Goleiros : Ronaldo e Danilo Fernandes

: Ronaldo e Danilo Fernandes Laterais: Zé Guilherme, Luciano Juba, Santiago Arias e Iago Borduchi

Zé Guilherme, Luciano Juba, Santiago Arias e Iago Borduchi Zagueiros: David Duarte, Gabriel Xavier e Ramos Mingo

David Duarte, Gabriel Xavier e Ramos Mingo Meio-campistas: Cauly, Acevedo, Jean Lucas, Rodrigo Nestor, Rezende, Everton Ribeiro, Vitinho, David Martins e Roger

Cauly, Acevedo, Jean Lucas, Rodrigo Nestor, Rezende, Everton Ribeiro, Vitinho, David Martins e Roger Ataque: Kayky, Ademir, Willian José, Luciano Rodríguez e Tiago

Veja a provável escalação do Bahia:

Devido à ausência de Caio Alexandre, o escolhido deverá ser o volante Nico Acevedo. No meio da semana, Rogério Ceni revelou que enxerga os dois jogadores cada vez mais “próximos”, dando indícios de que o uruguaio assumirá a titularidade.

Assim, o comandante tricolor deverá ir a campo com: Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kayky e Willian José.