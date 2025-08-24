BRASILEIRÃO
Joia do Bahia volta à lista de Ceni após um ano fora dos relacionados
Pivete de Aço é novidade na lista contra o Santos pela Série A
Por Téo Mazzoni
O técnico Rogério Ceni relacionou 23 atletas para o duelo de logo mais diante do Santos, na Arena Fonte Nova, às 16h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade é a presença do jovem Roger Gabriel, de apenas 18 anos, que voltou a figurar na lista do comandante tricolor após um longo período de ausência.
A última vez que a joia da base do Esquadrão havia sido relacionada para uma partida do profissional foi há sete meses, quando esteve em campo no jogo contra o Jacobina, na 1ª fase do Campeonato Baiano, compondo o time alternativo do Bahia, enquanto os principais jogadores realizavam a pré-temporada em Girona, na Espanha.
Já sob o comando de Rogério Ceni, a espera para voltar à lista foi ainda maior. A última presença de Roger Gabriel entre os relacionados do treinador aconteceu há mais de um ano, quando integrou a equipe que enfrentou o Atlético Goianiense, na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, em junho daquele ano.
Além de Roger Gabriel, Ceni também convocou outros quatro Pivetes de Aço: Zé Guilherme, Vitinho, David Martins e Tiago — este último figurinha carimbada na equipe e autor do gol que colocou o clube na final da Copa do Nordeste no último jogo.
Quanto às ausências, o meio-campista Caio Alexandre ficou de fora, vetado pelo Departamento Médico. Além do camisa 19, que já era um desfalque certo, o comandante também não poderá contar com Michel Araújo e Gilberto, que, assim como na partida do meio de semana contra o Ceará, seguem em tratamento de lesão.
Com alta expectativa para seu retorno, o atacante Erick Pulga também está fora por suspensão automática, após receber o 3º cartão amarelo na partida contra o Corinthians, na rodada passada do Brasileirão.
Veja a lista completa de relacionados:
- Goleiros: Ronaldo e Danilo Fernandes
- Laterais: Zé Guilherme, Luciano Juba, Santiago Arias e Iago Borduchi
- Zagueiros: David Duarte, Gabriel Xavier e Ramos Mingo
- Meio-campistas: Cauly, Acevedo, Jean Lucas, Rodrigo Nestor, Rezende, Everton Ribeiro, Vitinho, David Martins e Roger
- Ataque: Kayky, Ademir, Willian José, Luciano Rodríguez e Tiago
Veja a provável escalação do Bahia:
Devido à ausência de Caio Alexandre, o escolhido deverá ser o volante Nico Acevedo. No meio da semana, Rogério Ceni revelou que enxerga os dois jogadores cada vez mais “próximos”, dando indícios de que o uruguaio assumirá a titularidade.
Assim, o comandante tricolor deverá ir a campo com: Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kayky e Willian José.
