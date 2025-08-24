Menu
HOME > ESPORTES
BRASILEIRÃO

Joia do Bahia volta à lista de Ceni após um ano fora dos relacionados

Pivete de Aço é novidade na lista contra o Santos pela Série A

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

24/08/2025 - 14:32 h
Bahia tem novidades entre os relacionados para enfrentar o Santos
Bahia tem novidades entre os relacionados para enfrentar o Santos -

O técnico Rogério Ceni relacionou 23 atletas para o duelo de logo mais diante do Santos, na Arena Fonte Nova, às 16h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade é a presença do jovem Roger Gabriel, de apenas 18 anos, que voltou a figurar na lista do comandante tricolor após um longo período de ausência.

Roger Gabriel reaparece entre os convocados de Ceni no Brasileirão
Roger Gabriel reaparece entre os convocados de Ceni no Brasileirão | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A última vez que a joia da base do Esquadrão havia sido relacionada para uma partida do profissional foi há sete meses, quando esteve em campo no jogo contra o Jacobina, na 1ª fase do Campeonato Baiano, compondo o time alternativo do Bahia, enquanto os principais jogadores realizavam a pré-temporada em Girona, na Espanha.

Já sob o comando de Rogério Ceni, a espera para voltar à lista foi ainda maior. A última presença de Roger Gabriel entre os relacionados do treinador aconteceu há mais de um ano, quando integrou a equipe que enfrentou o Atlético Goianiense, na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, em junho daquele ano.

Além de Roger Gabriel, Ceni também convocou outros quatro Pivetes de Aço: Zé Guilherme, Vitinho, David Martins e Tiago este último figurinha carimbada na equipe e autor do gol que colocou o clube na final da Copa do Nordeste no último jogo.

Quanto às ausências, o meio-campista Caio Alexandre ficou de fora, vetado pelo Departamento Médico. Além do camisa 19, que já era um desfalque certo, o comandante também não poderá contar com Michel Araújo e Gilberto, que, assim como na partida do meio de semana contra o Ceará, seguem em tratamento de lesão.

Com alta expectativa para seu retorno, o atacante Erick Pulga também está fora por suspensão automática, após receber o 3º cartão amarelo na partida contra o Corinthians, na rodada passada do Brasileirão.

Veja a lista completa de relacionados:

  • Goleiros: Ronaldo e Danilo Fernandes
  • Laterais: Zé Guilherme, Luciano Juba, Santiago Arias e Iago Borduchi
  • Zagueiros: David Duarte, Gabriel Xavier e Ramos Mingo
  • Meio-campistas: Cauly, Acevedo, Jean Lucas, Rodrigo Nestor, Rezende, Everton Ribeiro, Vitinho, David Martins e Roger
  • Ataque: Kayky, Ademir, Willian José, Luciano Rodríguez e Tiago

Veja a provável escalação do Bahia:

Devido à ausência de Caio Alexandre, o escolhido deverá ser o volante Nico Acevedo. No meio da semana, Rogério Ceni revelou que enxerga os dois jogadores cada vez mais “próximos”, dando indícios de que o uruguaio assumirá a titularidade.

Assim, o comandante tricolor deverá ir a campo com: Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kayky e Willian José.

