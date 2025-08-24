Bahia x Santos: Metrô de Salvador terá operação especial para o jogo

A Estação Campo da Pólvora contará com reforço no quadro de agentes - Foto: Divulgação / CCR Metrô Bahia

A partida entre Bahia e Santos, marcada para as 16h deste domingo, 24, na Arena Fonte Nova, contará com uma operação especial da CCR Metrô Bahia para atender os torcedores tricolores que vão acompanhar o duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Conforme anunciado pela CCR, a Estação Campo da Pólvora, a mais próxima do estádio, contará com reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS). Além disso, a concessionária vai ampliar a quantidade de viagens de acordo com a demanda.

Os clientes podem pagar a passagem diretamente na catraca, aproximando cartões de crédito ou débito, celular com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes comprados no aplicativo Recarga Pay. Também é possível utilizar o Cartão Integração do Metrô, com recargas feitas via Pix pelo WhatsApp do Metrô. O valor da tarifa é de R$ 4,10.

Caio Alexandre fora do Bahia; Acevedo é cotado para titular contra Santos

O meio-campista Caio Alexandre vai desfalcar o Bahia neste domingo, 24. Para o duelo contra o Santos, às 16h, na Arena Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni não contará com o camisa 19 azul, vermelho e branco. O atleta sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita.

Devido à ausência do jogador, o técnico Rogério Ceni deverá promover a entrada do volante Nicolás Acevedo no time titular. Essa seria a substituição natural, ainda mais considerando que o comandante tricolor enxerga o uruguaio como mais “próximo” de Caio Alexandre, conforme revelou na última coletiva.

