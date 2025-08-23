Caio Alexandre desfalca o Bahia contra o Santos; veja possível substituto

Bahia enfrenta Santos com mudança no meio-campo por lesão - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O meio-campista Caio Alexandre vai desfalcar o Bahia neste domingo, 24. Para o duelo contra o Santos, às 16h, na Arena Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni não contará com o camisa 19 azul, vermelho e branco. O atleta sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita.

O jogador deixou o campo chorando na partida contra o Ceará, no meio da semana, e, durante a preparação do Tricolor de Aço para o confronto, na sexta-feira, 22, e neste sábado, 23, não treinou com o restante do grupo, realizando apenas atividades na fisioterapia. O Bahia não informou o prazo de retorno.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Caio Alexandre não treinou com o grupo durante a preparação para enfrentar o Santos | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Com a lesão, Caio Alexandre se junta a outros sete jogadores no Departamento Médico do Esquadrão: Kanu, Erick, Gilberto, Michel Araújo, Erick Pulga, Fredi — que já iniciou o processo de transição — e Ruan Pablo.

Acevedo é a opção natural para substituir Caio Alexandre

Devido à ausência do jogador, o técnico Rogério Ceni deverá promover a entrada do volante Nicolás Acevedo no time titular. Essa seria a substituição natural, ainda mais considerando que o comandante tricolor enxerga o uruguaio como mais “próximo” de Caio Alexandre, conforme revelou na última coletiva.

Acevedo entrou no lugar de Caio Alexandre contra o Ceará | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após o triunfo sobre o Ceará, que garantiu ao Bahia uma vaga na final da Copa do Nordeste, Ceni afirmou que Acevedo "evoluiu muito” e, apesar de não "achar os passes que o Caio acha", melhorou sua saída de bola para entregar algo próximo do que o camisa 19 oferece em campo. No entanto, também destacou que “poucos conseguem fazer o que Caio faz”.

Que bom que temos um jogador como o Nico para suprir uma eventual ausência do Caio Ceni - técnico do Bahia

"Hoje está muito mais próximo do Caio do que era há seis meses. Claro que não vai achar os passes que o Caio acha, mas ele dá sustentação com marcação”, comentou o treinador tricolor.

Rezende é opção

Outra alternativa é Júlio César de Rezende Miranda, ou apenas Rezende. No entanto, ele corre por fora. A última vez que o jogador começou uma partida pelo Bahia foi há três meses, quando foi titular contra o Flamengo.

Vale destacar que o camisa 5 tricolor entrou em campo no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Retrô, substituindo justamente Caio Alexandre. Na partida, Rezende jogou cerca de 15 minutos, sem grande impacto no duelo.

Rogério Ceni e Rezende durante o treino desta sexta-feira, 22 | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em 2025, o jogador disputou apenas 11 jogos com a camisa do Esquadrão, sendo escalado como zagueiro em algumas oportunidades. Além disso, também foi utilizado como lateral-esquerdo pelo técnico Rogério Ceni na temporada.