Bahia oficializa empréstimo de meio-campista ao Criciúma

Rafael Rodrigues atuou em 10 partidas e foi campeão baiano este ano

O Esporte Clube Bahia SAF comunicou o empréstimo do meio-campista, Jota, ao Criciúma até o final de 2025.

O atleta, vindo da base do Esquadrão, foi incorporado ao time principal nesta temporada. Pela equipe profissional, Jota, de 21 anos, atuou em 10 partidas e foi campeão baiano neste ano.

Jota vai suprir deficiência no meio-campo do time catarinense.

Em nota, o Bahia desejo sucesso ao atleta no novo desafio.