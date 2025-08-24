ADEUS
Bahia oficializa empréstimo de meio-campista ao Criciúma
Atleta tinha sido incorporado ao elenco principal do Bahia este ano
Por Redação
O Esporte Clube Bahia SAF comunicou o empréstimo do meio-campista, Jota, ao Criciúma até o final de 2025.
O atleta, vindo da base do Esquadrão, foi incorporado ao time principal nesta temporada. Pela equipe profissional, Jota, de 21 anos, atuou em 10 partidas e foi campeão baiano neste ano.
Jota vai suprir deficiência no meio-campo do time catarinense.
Em nota, o Bahia desejo sucesso ao atleta no novo desafio.
