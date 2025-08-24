LOTERIA
Prêmio da Mega-Sena acumula e chega a R$ 35 milhões
As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou pelo site e aplicativo Loterias Caixa
O concurso 2.905 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado, 23, em São Paulo, e nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas. Com isso, o prêmio principal para o próximo sorteio, que ocorrerá na terça-feira, 26, acumulou em R$ 35 milhões.
Os números sorteados foram: 04, 17, 18, 26, 43 e 52.
- Quina (5 acertos): 39 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 50.671,85
- Quadra (4 acertos): 3.318 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 981,75
Como apostar na Mega-Sena
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica ou pelo site e aplicativo Loterias Caixa, compatíveis com smartphones, computadores e outros dispositivos.
O pagamento online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou internet banking para correntistas da Caixa. É necessário ter 18 anos ou mais para participar.
Probabilidades de ganhar
As chances de vitória dependem do tipo de aposta e do número de dezenas jogadas:
- Jogo simples (6 dezenas, R$ 6): 1 em 50.063.860
- Aposta máxima (20 dezenas, R$ 232.560,00): 1 em 1.292
