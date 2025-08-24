Menu
LOTERIA

Prêmio da Mega-Sena acumula e chega a R$ 35 milhões

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou pelo site e aplicativo Loterias Caixa

Redação

Por Redação

24/08/2025 - 10:53 h
É necessário ter 18 anos ou mais para participar
O concurso 2.905 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado, 23, em São Paulo, e nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas. Com isso, o prêmio principal para o próximo sorteio, que ocorrerá na terça-feira, 26, acumulou em R$ 35 milhões.

Os números sorteados foram: 04, 17, 18, 26, 43 e 52.

  • Quina (5 acertos): 39 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 50.671,85
  • Quadra (4 acertos): 3.318 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 981,75

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica ou pelo site e aplicativo Loterias Caixa, compatíveis com smartphones, computadores e outros dispositivos.

O pagamento online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou internet banking para correntistas da Caixa. É necessário ter 18 anos ou mais para participar.

Probabilidades de ganhar

As chances de vitória dependem do tipo de aposta e do número de dezenas jogadas:

  • Jogo simples (6 dezenas, R$ 6): 1 em 50.063.860
  • Aposta máxima (20 dezenas, R$ 232.560,00): 1 em 1.292

x