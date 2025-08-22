Menu
ECONOMIA
ECONOMIA

Caixa libera saque extra de quase R$ 1 mil para famílias; veja regras

Benefícios adicionais e Auxílio Gás podem elevar o valor recebido

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

22/08/2025 - 19:47 h
Além do Bolsa Família, a Caixa mantém o Auxílio Gás no valor de R$ 108
A Caixa Econômica Federal mantém o pagamento do Bolsa Família com valor mínimo de R$ 600, mas famílias cadastradas podem receber até R$ 1 mil com benefícios extras e o Auxílio Gás, garantindo reforço no orçamento doméstico.

Além do valor base do programa, que chega a R$ 600, o Bolsa Família oferece adicionais que podem elevar significativamente o benefício. Entre os valores extras estão:

  • R$ 150 por criança até 6 anos;
  • R$ 50 por filho entre 7 e 18 anos;
  • R$ 50 para gestantes;
  • R$ 50 no Benefício Variável Familiar Nutriz, pago por seis meses a mães de bebês de até 6 meses.

Com esses adicionais, muitas famílias ultrapassam a média do programa e conseguem receber até R$ 1 mil, um valor essencial para despesas do dia a dia.

Auxílio Gás garante reforço extra

Além do Bolsa Família, a Caixa mantém o Auxílio Gás no valor de R$ 108, destinado a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). O benefício cobre a compra do botijão de 13 kg e será mantido até 2026, atendendo 5,13 milhões de famílias em todo o país.

Quem tem direito ao Bolsa Família

Para receber o programa, é necessário:

  • Ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa;
  • Trabalhadores com carteira assinada, MEIs ou outras fontes de renda podem participar, desde que respeitem o limite;
  • Estar cadastrado no CadÚnico, feito presencialmente nos CRAS de cada município.

O aumento da renda de algumas famílias retirou quase 1 milhão de pessoas da condição de vulnerabilidade extrema. Diferente do que circulou nas redes sociais, não houve corte no benefício, apenas um reflexo positivo do crescimento da renda.

