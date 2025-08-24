Eduardo Bolsonaro discute anistia sem incluir o pai

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

O debate em torno do PL da Anistia ganhou novos capítulos após as recentes movimentações de Eduardo Bolsonaroo (PL-SP). O deputado, que vem intensificando conversas com lideranças partidárias e também atuando no exterior, pressiona o Partido Liberal a buscar uma saída que viabilize a aprovação da proposta, mesmo que isso signifique excluir Jair Bolsonaro do alcance direto da anistia.

A movimentação interna ampliou a tensão no PL. De um lado, parte da bancada e a direção do partido, sob comando de Valdemar Costa Neto, defendem manter o ex-presidente no texto como símbolo de resistência. De outro, há quem avalie que vincular a anistia a Bolsonaro pode inviabilizar a votação, diante da resistência do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e de outros líderes do centrão.

A proposta de urgência para o PL da Anistia já foi protocolada com mais de 260 assinaturas, ultrapassando o mínimo necessário. No entanto, a pauta ainda não foi levada ao plenário. Hugo Motta tem sinalizado que não pretende colocar a votação em risco, temendo um choque institucional com o Supremo Tribunal Federal (STF), que julga os réus dos atos de 8 de janeiro.

Nesse cenário, as conversas de Eduardo Bolsonaro têm funcionado como uma válvula de pressão: ao mesmo tempo em que reforçam a mobilização da base bolsonarista, também expõem divisões internas sobre o caminho a seguir.

Sem avanços concretos, lideranças do PL articulam uma estratégia de obstrução total dos trabalhos da Câmara como forma de forçar a apreciação do tema. A ideia é paralisar votações em comissões e no plenário até que a urgência da anistia seja pautada.

Enquanto isso, o governo Lula aposta em outra frente. A prioridade no Congresso é a PEC da Segurança Pública, que fortalece o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). A estratégia governista é disputar espaço com a narrativa bolsonarista e evitar que o debate sobre anistia monopolize a agenda política.

Eduardo Bolsonaro também tem atuado fora do país, em contato com lideranças da direita americana e aliados do ex-presidente Donald Trump. A ofensiva busca manter o tema em evidência e pressionar para que a anistia seja vista como questão de “liberdade política”, ainda que o nome do pai não seja incluído diretamente.