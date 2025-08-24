Menu
HOME > ESPORTES
CRIAÇÃO

CBF discute fair play financeiro para clubes em 2026

Conjunto de regras busca assegurar maior sustentabilidade na gestão das equipes

Redação

Por Redação

24/08/2025 - 10:01 h
Samir Xaud, presidente da CBF
Samir Xaud, presidente da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol Brasileira de Futebol (CBF) trabalha na criação de um sistema de fair play financeiro para os clubes brasileiros, que deve entrar em vigor em 2026. O conjunto de regras busca assegurar maior sustentabilidade na gestão das equipes.

De acordo com integrantes do grupo de trabalho, a punição inicial para quem não cumprir as normas será o bloqueio de registro de atletas, conhecido como transfer ban. Depois de 3 anos de transição, poderão ser aplicadas sanções adicionais, como perda de pontos ou restrição à participação em torneios específicos.

O modelo em elaboração segue exemplos adotados na Europa. Países e entidades como a Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) aplicam diferentes penalidades, que vão desde a perda de pontos até exclusão de campeonatos e rebaixamento.

Outro ponto discutido foi a limitação de aportes nos clubes, especialmente nas SAFs (Sociedades Anônimas do Futebol). A proposta em estudo não estabelece teto para os investimentos, mas traz travas para os gastos com futebol em relação à receita, que variam de 70% a 80% em ligas internacionais.

O grupo de trabalho formado pela CBF reúne 34 clubes e 10 federações estaduais. A expectativa é apresentar o projeto em novembro e buscar consenso para a aplicação das novas regras já em 2026.

x