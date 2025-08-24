Bahia x Santos: Jean Lucas em alta e próximo da convocação da Seleção

Jean Lucas será observado de perto por Ancelotti - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia entra em campo neste domingo, 24, pela 21ª rodada do Brasileirão, para enfrentar o Santos às 16h. O Tricolor Baiano vive um bom momento, ocupando a quarta posição na tabela. Na Arena Fonte Nova, o time ainda não foi derrotado, somando seis vitórias e três empates.

Já o Santos é o 15º colocado e vem para Salvador após uma goleada histórica de 6 a 0 para o Vasco na última rodada. O resultado causou a demissão do treinador Cleber Xavier e a invasão do CT Rei Pelé por torcidas organizadas durante a semana.

As equipes não se enfrentam desde 2023, ano em que lutaram contra o rebaixamento. O Bahia se salvou na última rodada, enquanto o Santos caiu para a Série B. No último encontro, o Santos venceu o Bahia por 2 a 1 na Fonte Nova. Os gols foram de Marcos Leonardo e Julio Furch para o Santos, e Camilo Cándido para o Esquadrão.

Naquele jogo, alguns jogadores estavam em lados opostos. Thaciano, que defendia o Bahia, hoje joga no Santos. Já o meio-campista Jean Lucas atuava pelo Santos e agora é um dos destaques do Esquadrão.

Jean Lucas cheio de moral

Jean tem sido um dos destaques da temporada | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Jean Lucas é um dos protagonistas do Bahia desde sua chegada em 2024. Enquanto o Santos luta para não ser rebaixado, o Bahia de Jean Lucas ocupa o G-4. O volante, inclusive, está na pré-lista para convocação da Seleção Brasileira, segundo o jornalista Cahê Mota. O atual treinador da Amarelinha, Carlo Ancelotti, estará em Salvador neste domingo para assistir a Jean e outros atletas.

Ainda assim, é difícil que Jean Lucas seja poupado, mas outros jogadores podem ter o tempo de jogo reduzido devido ao confronto do Bahia na quinta-feira, contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O meia Caio Alexandre é desfalque certo por lesão muscular, e Michel Araújo e Gilberto também se machucaram no último jogo e devem ficar de fora. O atacante Erick Pulga, mesmo sem sair do banco de reservas, levou o terceiro cartão amarelo e não joga. Kanu e Erick seguem como desfalques de longa data, e o meio-campista Jota foi emprestado ao Criciúma para a Série B.

Peixe sem Neymar

Neymar desfalca o Santos contra o Bahia | Foto: Raul Baretta/ Santos

O Santos terá mudanças no time titular. Neymar está suspenso e não poderá ajudar. Rollheiser deve ser deslocado para o meio-campo, com Barreal assumindo a vaga no ataque. Willian Arão e João Basso são dúvidas para o interino Matheus Bachi, que é filho do técnico Tite e tem holofotes sobre si. O Santos já fechou contrato com Juan Pablo Vojvoda, ex-treinador do Fortaleza, para assumir na próxima semana. O lateral Souza e o goleiro Gabriel Brazão também estão na pré-lista da Seleção e terão uma motivação extra.

O histórico do confronto mostra uma vantagem do Santos, que venceu 28 dos 61 jogos oficiais. Na Fonte Nova, o equilíbrio é maior, com 12 vitórias para o Bahia, nove empates e 10 vitórias para o Santos.

Em uma briga de ex, parece que Jean Lucas está em uma fase muito melhor do que o Santos. E Ancelotti estará em Salvador para assistir a mais um capítulo dessa relação, para a alegria da torcida tricolor.

Provável escalação e detalhes

Bahia: Ronaldo; Santiago Árias, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Ademir e Willian José. T: Rogério Ceni.

Santos: Gabriel Brazão; Mayke,Luan Peres, Luisão, Souza e João Schmidt; Gabriel Bontempo, Rollheiser e Barreal; Guiherme e Tiquinho Soares. T: Matheus Bachi.