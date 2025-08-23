Menu
ESPORTES
ESPORTES

CBF anuncia ajustes nas tabelas do Brasileirão e Copa do Brasil

Mudanças favorecerão eventual participação de clube brasileiro na Copa Intercontinental

Redação

Por Redação

23/08/2025 - 20:23 h
Arena Fonte Nova, estádio onde o Bahia joga pelo Brasileirão (ilustração)
Arena Fonte Nova, estádio onde o Bahia joga pelo Brasileirão (ilustração) -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez ajustes nas tabelas de duas competições nacionais importantes do calendário de 2025.

A principal alteração envolve trocas de datas entre a Série A do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A mudança tem por objetivo antecipar o encerramento do Brasileirão, evitando conflitos de datas e favorecendo uma eventual participação de um clube brasileiro na Copa Intercontinental da FIFA, em dezembro.

Segundo a nova programação, as rodadas 27, 29, 31 e 33 da Série A serão realizadas nos dias 5 e 19 de outubro, 2 e 9 de novembro, datas que originalmente estavam reservadas para as semifinais e finais da Copa do Brasil.

Assim, a rodada final do Brasileirão será no dia 7 de dezembro, garantindo disponibilidade de calendário para a estreia do representante da CONMEBOL na Copa Intercontinental no dia 10.

Após o ajuste, os jogos decisivos da Copa do Brasil foram transferidos para dezembro, ocupando os dias 10, 14, 17 e 21 de dezembro, datas que antes estavam destinadas a partidas do Campeonato Brasileiro. Ainda existe a possibilidade de utilizar a data de 26 de novembro para jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil.

Além disso, a medida permitirá mais descanso aos atletas no final do ano e mais tempo de preparação das equipes para a temporada de 2026, o que poderá proporcionar melhores níveis técnico, físico e esportivo na temporada que vem, consolidando o compromisso com o desenvolvimento do futebol brasileiro.

Tags:

cbf copa do brasil datas ajustadas jogos série a

x