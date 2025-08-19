Brasileirão e Copa do Brasil terão impedimento semiautomático em 2026

Samir Xaud, presidente da CBF - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A cada ano o futebol se moderniza um pouco mais, e a próxima mudança já está batendo na porta - em 2026, o futebol brasileiro recebe a tecnologia do impedimento semiautomático, usado e conhecido pelo mundo principalmente no Mundial de Clubes de 2025. A novidade foi anunciada pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Xaud, nesta terça-feira, 19.

A ideia é implementar um sistema que recrie todos os lances em tecnologia 3D, e permitir que os juízes assistam na hora de decidir ou não marcar um impedimento. A tecnologia não marca por si só, mas sim auxilia o árbitro humano a tomar sua decisão.

"Investimento alto que a CBF vai fazer. Ano que vem teremos, sim, o impedimento semiautomático. Queremos dar início a essa ferramenta. Estamos trabalhando", garante. O equipamento aparecerá no Brasileirão e na Copa do Brasil, os dois principais torneios nacionais.

Em termos de valores, o custo é alto: se hoje cada partida já custa 20 mil reais de VAR, a nova tecnologia exigirá 100 mil reais por jogo, já que precisa de doze câmeras especiais por estádio somente para esta função.

Impedimento semiautomático marcando lance legal | Foto: Reprodução I X

"Acredito que vai ser muito útil para dar uma lisura a mais para as nossas competições. Nesses últimos meses, a gente viu uma redução dos erros de arbitragem. É um assunto que a gente tem como prioridade. A gente tá vendo a arbitragem com outros olhos. Queremos que seja a melhor arbitragem do mundo", completa Samir.

Além do Mundial, o impedimento semiautomático aparece na Champions League, maior campeonato de clubes do mundo, e na Copa do Mundo, tendo sido utilizado pela primeira vez em 2022, na edição do Catar.