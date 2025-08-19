VEJA COMO FUNCIONA
Brasileirão e Copa do Brasil terão impedimento semiautomático em 2026
Tecnologia já foi utilizada na Copa do Mundo, no Mundial de Clubes e na Champions League
Por Marina Branco
A cada ano o futebol se moderniza um pouco mais, e a próxima mudança já está batendo na porta - em 2026, o futebol brasileiro recebe a tecnologia do impedimento semiautomático, usado e conhecido pelo mundo principalmente no Mundial de Clubes de 2025. A novidade foi anunciada pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Xaud, nesta terça-feira, 19.
A ideia é implementar um sistema que recrie todos os lances em tecnologia 3D, e permitir que os juízes assistam na hora de decidir ou não marcar um impedimento. A tecnologia não marca por si só, mas sim auxilia o árbitro humano a tomar sua decisão.
Leia Também:
"Investimento alto que a CBF vai fazer. Ano que vem teremos, sim, o impedimento semiautomático. Queremos dar início a essa ferramenta. Estamos trabalhando", garante. O equipamento aparecerá no Brasileirão e na Copa do Brasil, os dois principais torneios nacionais.
Em termos de valores, o custo é alto: se hoje cada partida já custa 20 mil reais de VAR, a nova tecnologia exigirá 100 mil reais por jogo, já que precisa de doze câmeras especiais por estádio somente para esta função.
"Acredito que vai ser muito útil para dar uma lisura a mais para as nossas competições. Nesses últimos meses, a gente viu uma redução dos erros de arbitragem. É um assunto que a gente tem como prioridade. A gente tá vendo a arbitragem com outros olhos. Queremos que seja a melhor arbitragem do mundo", completa Samir.
Além do Mundial, o impedimento semiautomático aparece na Champions League, maior campeonato de clubes do mundo, e na Copa do Mundo, tendo sido utilizado pela primeira vez em 2022, na edição do Catar.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes