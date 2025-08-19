Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEJA COMO FUNCIONA

Brasileirão e Copa do Brasil terão impedimento semiautomático em 2026

Tecnologia já foi utilizada na Copa do Mundo, no Mundial de Clubes e na Champions League

Por Marina Branco

19/08/2025 - 14:52 h
Samir Xaud, presidente da CBF
Samir Xaud, presidente da CBF -

A cada ano o futebol se moderniza um pouco mais, e a próxima mudança já está batendo na porta - em 2026, o futebol brasileiro recebe a tecnologia do impedimento semiautomático, usado e conhecido pelo mundo principalmente no Mundial de Clubes de 2025. A novidade foi anunciada pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Xaud, nesta terça-feira, 19.

A ideia é implementar um sistema que recrie todos os lances em tecnologia 3D, e permitir que os juízes assistam na hora de decidir ou não marcar um impedimento. A tecnologia não marca por si só, mas sim auxilia o árbitro humano a tomar sua decisão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia vê chances de vaga na Libertadores dispararem no Brasileirão
Ancelotti inclui destaques do Brasileirão na pré-convocação; saiba
Brasileirão Feminino define semifinalistas; confira os confrontos

"Investimento alto que a CBF vai fazer. Ano que vem teremos, sim, o impedimento semiautomático. Queremos dar início a essa ferramenta. Estamos trabalhando", garante. O equipamento aparecerá no Brasileirão e na Copa do Brasil, os dois principais torneios nacionais.

Em termos de valores, o custo é alto: se hoje cada partida já custa 20 mil reais de VAR, a nova tecnologia exigirá 100 mil reais por jogo, já que precisa de doze câmeras especiais por estádio somente para esta função.

Impedimento semiautomático marcando lance legal
Impedimento semiautomático marcando lance legal | Foto: Reprodução I X

"Acredito que vai ser muito útil para dar uma lisura a mais para as nossas competições. Nesses últimos meses, a gente viu uma redução dos erros de arbitragem. É um assunto que a gente tem como prioridade. A gente tá vendo a arbitragem com outros olhos. Queremos que seja a melhor arbitragem do mundo", completa Samir.

Além do Mundial, o impedimento semiautomático aparece na Champions League, maior campeonato de clubes do mundo, e na Copa do Mundo, tendo sido utilizado pela primeira vez em 2022, na edição do Catar.

Impedimento semiautomático marcando lance impedido
Impedimento semiautomático marcando lance impedido | Foto: Reprodução I X

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão cbf copa do brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Samir Xaud, presidente da CBF
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Samir Xaud, presidente da CBF
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Samir Xaud, presidente da CBF
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Samir Xaud, presidente da CBF
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x