ESPORTES

Brasileirão Feminino define semifinalistas; confira os confrontos

Clássicos nacionais agitam a disputa pelo título nacional

Por Marcello Góis

18/08/2025 - 9:44 h
Palmeiras reverte desvantagem diante do Flamengo e se classifica às semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino
Palmeiras reverte desvantagem diante do Flamengo e se classifica às semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino

O Campeonato Brasileiro Feminino conheceu no último domingo, 17, as quatro equipes que seguem na disputa pelo título da edição de 2025. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro se garantiram nas semifinais após eliminarem seus adversários nas quartas de final.

O Corinthians confirmou o favoritismo diante do Bahia com duas vitórias. A primeira de virada por 2 a 1 em Aracaju e 2 a 0 na capital paulista. Já o São Paulo teve mais dificuldade. Após dois empates contra a Ferroviária (0 a 0 e 1 a 1), o Tricolor garantiu a classificação nos pênaltis, por 4 a 2, no Morumbi.

O Palmeiras mostrou força ao reverter a derrota sofrida para o Flamengo no jogo de ida. Depois de perder por 3 a 2, o Verdão venceu a volta por 3 a 0, em Barueri, e avançou.

Já o Cruzeiro superou o RB Bragantino. Após empate sem gols na ida, as Cabulosas fizeram 2 a 0 em Belo Horizonte e carimbaram a vaga.

Por terem as melhores campanhas, Corinthians e Cruzeiro terão a vantagem de decidir em casa.

A CBF ainda vai confirmar as datas e horários, mas a previsão é de que os duelos ocorram nos dois próximos finais de semana.

Confira o chaveamento das semifinais do Brasileirão Feminino 2025:

  • Corinthians x São PauloCruzeiro x Palmeiras

