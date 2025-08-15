Menu
NÃO DEU!

Bahia perde para o Corinthians e se despede do Brasileirão Feminino

Mulheres de Aço caem nas quartas de finais e encerram campanha histórica

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

15/08/2025 - 23:02 h | Atualizada em 16/08/2025 - 0:13
Bahia perde para o Corinthians
Bahia perde para o Corinthians -

Não foi dessa vez que as Mulheres de Aço chegaram às semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino. Após se classificar pela primeira vez às quartas de final, o Bahia deu adeus à competição nesta sexta-feira, 15, com a derrota por 2 a 0 sobre o Corinthians, no Pacaembu, em São Paulo. Érica e Duda Sampaio marcaram os gols da partida.

A derrota se junta ao revés no jogo de ida, que marcou a vitória do clube paulista por 2 a 1, no Estádio Batistão, em Aracaju. Na ocasião, o duelo esteve empatado até o final do jogo, quando Gabi Zanotti marcou o tento do triunfo corinthiano no último lance do duelo.

O 'Timão' segue vivo em busca do seu sétimo título nas últimas oito edições e agora encaram o vencedor do duelo entre São Paulo e Ferroviária nas semifinais do Brasileirão.

Com a eliminação, o Bahia agora foca na Copa do Brasil para continuar escrevendo sua história no cenário nacional em 2025. Após eliminar o Grêmio, as Mulheres de Aço encaram o Atlético-MG, nas oitavas de final da competição, em duelo marcado para o dia 16 de setembro, às 18h, com o Tricolor sendo mandante.

Antes, contudo, as Mulheres de Aço iniciam a campanha no Campeonato Baiano em busca do sexto título consecutivo do torneio. A estreia acontece no dia 23 de agosto, às 15h, contra o Jequié, no CT Evaristo de Macedo.

Bahia campeonato brasileiro feminino corinthians

x