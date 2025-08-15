NÃO DEU!
Bahia perde para o Corinthians e se despede do Brasileirão Feminino
Mulheres de Aço caem nas quartas de finais e encerram campanha histórica
Por Lucas Vilas Boas
Não foi dessa vez que as Mulheres de Aço chegaram às semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino. Após se classificar pela primeira vez às quartas de final, o Bahia deu adeus à competição nesta sexta-feira, 15, com a derrota por 2 a 0 sobre o Corinthians, no Pacaembu, em São Paulo. Érica e Duda Sampaio marcaram os gols da partida.
A derrota se junta ao revés no jogo de ida, que marcou a vitória do clube paulista por 2 a 1, no Estádio Batistão, em Aracaju. Na ocasião, o duelo esteve empatado até o final do jogo, quando Gabi Zanotti marcou o tento do triunfo corinthiano no último lance do duelo.
O 'Timão' segue vivo em busca do seu sétimo título nas últimas oito edições e agora encaram o vencedor do duelo entre São Paulo e Ferroviária nas semifinais do Brasileirão.
Com a eliminação, o Bahia agora foca na Copa do Brasil para continuar escrevendo sua história no cenário nacional em 2025. Após eliminar o Grêmio, as Mulheres de Aço encaram o Atlético-MG, nas oitavas de final da competição, em duelo marcado para o dia 16 de setembro, às 18h, com o Tricolor sendo mandante.
Antes, contudo, as Mulheres de Aço iniciam a campanha no Campeonato Baiano em busca do sexto título consecutivo do torneio. A estreia acontece no dia 23 de agosto, às 15h, contra o Jequié, no CT Evaristo de Macedo.
