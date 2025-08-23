Menu
HOME > ESPORTES
ESPORTES

Neymar sofre edema na coxa e deve ficar de fora da seleção brasileira

Atacante sentiu dores na coxa no treino de quinta-feira

Redação

Por Redação

23/08/2025 - 18:44 h
Neymar ainda é dúvida para a partida contra o Fluminense domingo, 31
O atacante do Santos, Neymar Jr, sofreu dores enquanto treinava na última quinta-feira, 21, e deve ficar de fora da lista de convocado do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. O Santos comunicou a CBF sobre um edema na coxa. As informações são do GE.

O técnico italiano deve convocar os atletas na segunda-feira, 25, para as partidas contra Chile e Bolívia pelas últimas duas rodadas das Eliminatórias Sul-americanas. A previsão do Peixe, por sua vez, é de que Neymar seja poupado dos primeiros treinamentos da semana.

Neymar ainda é dúvida para a partida contra o Fluminense domingo, 31, na Vila Belmiro. O atacante fará avaliações antes da partida.

Neymar se queixou durante a atividade de quinta-feira e deixou o gramado ainda no decorrer do trabalho. Na sexta-feira e no sábado, o camisa 10 fez apenas academia e no período queixou-se de dores para andar.

Diante do cenário, o Santos fez a opção por fazer contato com o departamento médico da CBF e informar do edema.

Neymar está fora da equipe nacional desde 17 de outubro de 2023, quando sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior diante do Uruguai. Caso não seja chamado segunda-feira, a ausência completará dois anos.

O Santos enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 16h deste domingo, 24, pela 21ª rodada do Brasileirão. Neymar está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

A Seleção será convocada neste segunda-feira, às 15h30 (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os convocados se apresentam no dia 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis, para as partidas contra o Chile, dia 4, no Maracanã, e a Bolívia, dia 9, em El Alto.

Tags:

Contusão coxa neymar seleção brasileira

Ver todas

x