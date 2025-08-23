BRASILEIRÃO
Bahia x Santos: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
Os times se enfrentam neste domingo, 24, às 16h, pela 21ª rodada do Brasileirão
Por Marina Branco
Já faz um mês que o Bahia não sabe o que é perder. Na última semana, o Tricolor consagrou a vaga na final da Copa do Nordeste em casa, com gol no último minuto, em cima do Ceará, e agora volta as atenções para o Brasileirão com uma visita mais do que especial, enfrentando o Santos neste domingo, 24, às 16h.
Na Fonte Nova, a 21ª rodada do Brasileiro tem um gostinho diferente para o Esquadrão, que leva sua grande estrela da noite a campo - Jean Lucas. Integrante da pré-lista da convocação da Seleção Brasileira, o volante entrará em campo sob os olhos atentos de Carlo Ancelotti, técnico da amarelinha, que vai assistir ao confronto de olho nele e em Brazão, goleiro do Santos também listado pelo italiano.
O Santos, no entanto, sente uma ausência. Após receber mais um amarelo na inesquecível derrota de 6 a 0 para o Vasco, Neymar desfalca o Peixe por suspensão, e pode ser substituído por alguém que conhece bem o Bahia. Ex-Esquadrão, Thaciano agora defende as cores alvinegras, e deve reencontrar o antigo time onde já foi sua casa.
Além disso, o Peixe sente a saída recente do técnico Cleber Xavier, demitido após a goleada. Juan Pablo Vojvoda foi anunciado pelo clube paulista, mas ainda não deve comandar a equipe no confronto contra o Bahia.
Na tabela, o Esquadrão fica confortável no G-4, ocupando a quarta posição com 33 pontos acumulados até aqui, enquanto o Santos luta para fugir da zona de rebaixamento. No momento, o Peixe está na 15ª posição, com 21 pontos até aqui.
Leia Também:
Transmissão
A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo e no pay-per-view pelo Premiere.
Prováveis escalações
Do lado do Bahia, Erick, Erick Pulga, Fredi, Gilberto, Kanu e Michel Araujo desfalcam o time, retidos no departamento médico. Além deles, Caio Alexandre, que sofreu uma lesão na coxa e saiu de campo chorando no confronto que levou o Bahia à final da Copa do Nordeste.
Já para o Santos, a principal falta é o destaque do time - Neymar. Recebendo mais um amarelo na derrota por 6 a 0 para o Vasco, o atacante fica de fora da partida contra o Bahia por suspensão. Guilherme Amado, outro atacante, deve ser desfalque por questões psicológicas.
Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.
Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza; Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Thaciano; Rollheiser, Tiquinho Soares e Barreal. Técnico: .
Arbitragem
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
- Assistente 1: Michael Stanislau (RS)
- Assistente 2: Mauricio Coelho Silva Penna (RS)
- Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes