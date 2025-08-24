Arena A TARDE entra em contagem regressiva para grandes shows

A ARENA A TARDE é um espaço moderno e multifuncional - Foto: A TARDE Divulgação

A capital baiana se prepara para um momento significativo no cenário cultural e de entretenimento em 2025: a inauguração da Arena A TARDE. Este espaço moderno e multifuncional, idealizado pelo Grupo A TARDE, chega para preencher uma lacuna na cidade e será inaugurado em grande estilo.

A abertura oficial acontecerá no próximo fim de semana, dias 30 e 31 de agosto, com o Festival A TARDE FM. O evento celebra os 42 anos da emissora e marca o início de um novo ciclo para a realização de eventos culturais em Salvador. Com aproximadamente 3.980 m², a Arena tem capacidade para até cinco mil pessoas em formato de show, buscando ser uma referência em versatilidade e acessibilidade.

Localizada na sede do Grupo A TARDE, no Caminho das Árvores, a Arena é uma resposta a uma antiga demanda por um espaço à altura do potencial artístico da cidade. A programação de estreia, com artistas de peso, tem gerado grande expectativa no público e em todo o setor de eventos.

Programação do Festival

Baiana System é umas das atrações do Festival | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

No sábado, o palco receberá a aclamada banda BaianaSystem, liderada por Russo Passapusso. O primeiro dia do festival contará também com a presença de Sandra Sá e Margareth Menezes, que fará uma participação especial com a Banda Oliveira. O som pop de Thathi completa a grade do dia.

No domingo, a Arena será coroada com a presença de um dos maiores ícones do reggae nacional, o baiano Edson Gomes. Com mais de quatro décadas de carreira, ele apresentará um show completo com sucessos como Malandrinha, Perdido de Amor e Árvore. O segundo dia de shows terá ainda a voz marcante de Maria Gadú, conhecida por seu estilo original e parcerias com nomes como Caetano Veloso.

A diversidade musical continua no domingo com o rapper Rael, que trará hits como Ela Me Faz e Envolvidão. Para completar, Marcos Clement, artista local, apresentará sua estética inspirada no legado de Raul Seixas.

Um espaço para a cidade

Espaço oferece conforto e fácil acesso | Foto: A TARDE Divulgação

Além de sediar os eventos do Grupo A TARDE, a Arena estará disponível para locação por outras produtoras, seguindo critérios de qualidade. A curadoria dos eventos autorais é assinada pela Viramundo Produções, parceira do Grupo desde 2021. O complexo foi projetado com práticas sustentáveis, como gestão de água e resíduos, e total acessibilidade, com rampas, banheiros adaptados e espaços reservados para pessoas com deficiência.

A segurança foi planejada de forma abrangente, com monitoramento por câmeras, controle de acesso e equipes treinadas, garantindo a proteção dentro e no entorno da Arena.

O Festival A TARDE FM tem patrocínio da TIM, Amstel e Governo da Bahia (via Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda), com apoio da Vitalmed e apoio institucional da Unifacs.

Estrutura garante conforto

Além da programação musical de alto nível, o Festival A TARDE FM oferecerá uma estrutura completa de serviços para garantir conforto e comodidade ao público.

A praça de alimentação contará com opções variadas de food trucks, incluindo Casa do Pastel, Pizza di Mari, Cia do Churrasco e Açaí, além de salgados e pipoca. O serviço de bebidas será fornecido pelo TopBar, com uma carta diversificada de cervejas, drinks e refrigerantes.

O público também terá à disposição espaços de convivência, banheiros climatizados, acessibilidade, posto médico e segurança reforçada com monitoramento por câmeras.

Estacionamento

Para facilitar o acesso, a Arena A TARDE firmou uma parceria com a rede AW Estacionamentos. Vagas estarão disponíveis em pontos próximos, como ao lado do restaurante Barbacoa, da academia Blue Fit e nos fundos da Casa do Comércio e do Centro Médico Iguatemi.

O público poderá chegar à Arena A TARDE pela Avenida Tancredo Neves e pelo Caminho das Árvores, com sinalização adequada. Outras opções de estacionamento também estarão disponíveis ao longo das vias e em áreas privadas próximas, todas com segurança reforçada para garantir uma experiência confortável do início ao fim.

FESTIVAL A TARDE FM

Quando: 30 e 31 de agosto

Onde: Arena A TARDE (R. Professor Milton Cayres de Brito, 204, Caminho das Árvores)

Horário: A partir das 16h (abertura dos portões)

Ingressos: Ticket Maker e nos balcões Pida.