Atacante ligado ao Bahia brilha no início da temporada europeia

O atacante Léo Scienza começou a temporada europeia com tudo. O brasileiro, de 26 anos, defende a camisa do FC Heidenheim 1846, clube da Bundesliga, a primeira divisão da Alemanha, mas, em julho, teve seu nome ligado ao Bahia.

Contudo, o desejo do atleta de permanecer atuando nos campos alemães e o gol marcado nos acréscimos, que garantiu a permanência do clube na elite do futebol local na temporada passada, inflacionaram o valor de mercado do jogador, e as tratativas com o Esquadrão não avançaram.

Apesar do insucesso na negociação com o Tricolor de Aço, uma coisa é fato: Scienza iniciou a temporada 2025/2026 em grande fase. Após decidir permanecer no Heidenheim, o brasileiro marcou três vezes nos dois primeiros jogos do clube no ano.

Brasileiro Léo Scienza inicia temporada no Heidenheim com três gols | Foto: Reprodução

Na estreia da temporada, contra o Bahlinger, pela Copa da Alemanha, Scienza anotou dois gols, ambos em cobranças de bola parada, na goleada por 5 a 0. Já no primeiro jogo da Bundesliga, o resultado positivo não veio, mas o brasileiro voltou a marcar — novamente em jogada de bola parada — na derrota por 3 a 1 para o Wolfsburg.

🚨 The future of Heidenheim winger Leo Scienza (26) is one to watch before deadline day & Southampton continue to monitor the player, who will command a ‘mid double-digit fee’ #saintsfc @berger_pj pic.twitter.com/mitnHltfGh — SaintsExtra (@SaintsExtra) August 23, 2025

Vale destacar que Léo Scienza é o único jogador com três gols de bola parada nas cinco grandes ligas da Europa em 2025, segundo dados da OptaFranz, plataforma especializada em estatísticas e desempenho do futebol alemão.

Quem é Léo Scienza

Natural de Venâncio Aires, cidade localizada na região central do Rio Grande do Sul, Léo Scienza iniciou sua formação nas categorias de base de Avenida-RS, Chapecoense e Lajeadense.

Antes de fazer sua estreia como profissional pelo próprio Lajeadense, em 2018, também defendeu o time Sub-20 do Defensor Sporting, do Uruguai. No futebol brasileiro, atuou apenas duas vezes no profissional, ambas pela Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho.

Em 2019, o atacante decidiu se aventurar no futebol europeu e acertou com o Fanna, da terceira divisão da Suécia. Foi lá que se destacou, marcando 10 gols em 18 partidas e ajudando o clube a conquistar o acesso à segunda divisão.

O desempenho chamou a atenção do Schalke 04, que o levou para a Alemanha. No entanto, Léo atuou apenas pelo time B do tradicional clube, disputando a quarta divisão do futebol alemão.

Ainda assim, suas boas atuações despertaram o interesse do FC Magdeburg. Novamente pelo time B, brilhou ao marcar 13 gols em apenas 10 jogos, também na quarta divisão.

Depois de mais uma temporada de destaque, desta vez pelo SSV Ulm, na terceira divisão alemã, o ponta recebeu a maior oportunidade da carreira. Em 2024/25, foi anunciado como reforço do Heidenheim, equipe que disputa a Bundesliga, em uma negociação avaliada em 600 mil euros.