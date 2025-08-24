Bruxa tá solta! Ademir deixa o campo chorando após sentir a coxa; veja

Ademir se lesionou durante Bahia x Santos e preocupa o Departamento Médico do Tricolor. Já são oito atletas em recuperação, aumentando alerta para próximos jogos. - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

A partida entre Bahia e Santos mal começou, mas o técnico Rogério Ceni já precisou lidar com uma dor de cabeça: o atacante Ademir deixou o campo chorando após sentir a parte posterior da coxa direita. O camisa 7 tricolor deu lugar ao meio-campista Cauly.

Veja o momento em que o jogador deixa o campo às lágrimas:

Lesionado, Ademir deixa o campo visivelmente emocionado.



Força, Fumacinha! 🥺❤️‍🩹



— Vou de Bahêa (@VoudeBahea) August 24, 2025

No lance que ocasionou a lesão de “Fumacinha”, o atacante recebeu a bola pela direita, tentou avançar em velocidade, mas sentiu a coxa logo em seguida, deixando a bola sair pela linha de fundo. Caído no gramado, o jogador pediu imediatamente para ser substituído, preocupando não só o técnico Rogério Ceni, mas também a comissão técnica e torcida tricolor.

Assista ao lance:

Lance da lesão de Ademir. 😢



— Vou de Bahêa (@VoudeBahea) August 24, 2025

É importante destacar que o Bahia conta com o Departamento Médico cheio. No total, o DM possui oito atletas em tratamento e recuperação de lesão: Caio Alexandre, Gilberto, Michel Araújo, Erick Pulga, Fredi, Erick, Ruan Pablo e Kanu. Os três primeiros atletas citados se lesionaram em um intervalo de cinco dias — Michel e Gilberto, diante do Corinthians, e Caio Alexandre, frente ao Ceará.

Caso seja confirmada a lesão de Ademir após a realização dos exames, subirá para nove o número de jogadores presentes no Departamento Médico tricolor.

No entanto, vale ressaltar que o zagueiro Fredi já está em transição, e Erick Pulga é esperado para retornar aos gramados na partida contra o Fluminense, nesta quinta-feira, 28, pelas quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova. O atacante ficou de fora da lista de relacionados para o duelo contra o Santos por cumprir suspensão automática no Brasileirão.

"No limite"

No sábado passado, 16, após o triunfo "oportunista" diante do Corinthians na Neo Química Arena, o técnico Rogério Ceni preocupou a torcida azul, vermelha e branca ao fazer uma declaração. Na ocasião, o comandante tricolor afirmou que o time estava "no limite".