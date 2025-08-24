Menu
HOME > ESPORTES
PREOCUPA!

Bruxa tá solta! Ademir deixa o campo chorando após sentir a coxa; veja

Atacante se lesiona e preocupa Bahia no início do duelo contra o Santos

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

24/08/2025 - 16:35 h | Atualizada em 24/08/2025 - 17:49
Ademir se lesionou durante Bahia x Santos e preocupa o Departamento Médico do Tricolor. Já são oito atletas em recuperação, aumentando alerta para próximos jogos.
Ademir se lesionou durante Bahia x Santos e preocupa o Departamento Médico do Tricolor. Já são oito atletas em recuperação, aumentando alerta para próximos jogos.

A partida entre Bahia e Santos mal começou, mas o técnico Rogério Ceni já precisou lidar com uma dor de cabeça: o atacante Ademir deixou o campo chorando após sentir a parte posterior da coxa direita. O camisa 7 tricolor deu lugar ao meio-campista Cauly.

Veja o momento em que o jogador deixa o campo às lágrimas:

No lance que ocasionou a lesão de “Fumacinha”, o atacante recebeu a bola pela direita, tentou avançar em velocidade, mas sentiu a coxa logo em seguida, deixando a bola sair pela linha de fundo. Caído no gramado, o jogador pediu imediatamente para ser substituído, preocupando não só o técnico Rogério Ceni, mas também a comissão técnica e torcida tricolor.

Assista ao lance:

É importante destacar que o Bahia conta com o Departamento Médico cheio. No total, o DM possui oito atletas em tratamento e recuperação de lesão: Caio Alexandre, Gilberto, Michel Araújo, Erick Pulga, Fredi, Erick, Ruan Pablo e Kanu. Os três primeiros atletas citados se lesionaram em um intervalo de cinco dias — Michel e Gilberto, diante do Corinthians, e Caio Alexandre, frente ao Ceará.

Encontro de peso! Rogério Ceni e Ancelotti surgem juntos antes de Bahia x Santos
Atacante ligado ao Bahia brilha no início da temporada europeia
Joia do Bahia volta à lista de Ceni após um ano fora dos relacionados

Caso seja confirmada a lesão de Ademir após a realização dos exames, subirá para nove o número de jogadores presentes no Departamento Médico tricolor.

No entanto, vale ressaltar que o zagueiro Fredi já está em transição, e Erick Pulga é esperado para retornar aos gramados na partida contra o Fluminense, nesta quinta-feira, 28, pelas quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova. O atacante ficou de fora da lista de relacionados para o duelo contra o Santos por cumprir suspensão automática no Brasileirão.

"No limite"

No sábado passado, 16, após o triunfo "oportunista" diante do Corinthians na Neo Química Arena, o técnico Rogério Ceni preocupou a torcida azul, vermelha e branca ao fazer uma declaração. Na ocasião, o comandante tricolor afirmou que o time estava "no limite".

x