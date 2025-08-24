Sob os olhares de Ancelotti, Bahia vence o Santos com golaço de Juba

Bahia vence Santos por 2 a 0 com gols de Juba e Lucho, mantendo a equipe na 4ª posição do Brasileirão. O técnico Carlo Ancelotti acompanhou a partida de perto na Arena Fonte Nova. - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Com a ilustre presença de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, o Bahia não teve dificuldades para vencer o Santos neste domingo, 24, na Arena Fonte Nova. Em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni venceu por 2 a 0, com gols de Luciano Juba e Lucho Rodríguez.

Com o resultado, o Tricolor de Aço permanece firme na 4ª colocação da Série A do Brasileirão, mas agora com uma “gordura” maior. O Esquadrão chegou aos 36 pontos na tabela de classificação, seis a mais que o Red Bull Bragantino, atual 5º colocado, mas possuindo dois jogos a menos que o adversário.

O jogo

Diante de mais de 45 mil torcedores tricolores, o Bahia começou o jogo com uma baixa importante: o atacante Ademir deixou o campo chorando após sentir a parte posterior da coxa direita — o camisa 7 deu lugar ao meio-campista Cauly.

Contudo, apesar do susto inicial, não demorou muito para o Esquadrão assumir de vez as rédeas da partida. Aos 11 minutos do primeiro tempo, o capitão Éverton Ribeiro encontrou o lateral-esquerdo Luciano Juba em boa posição na entrada da área. Após receber o passe, o camisa 46 tricolor dominou, ajeitou corpo e bola, e chutou para o gol, abrindo o placar com um golaço na Fonte Nova: 1 a 0 para o Bahia.

Veja:

GOLAÇO DO MELHOR LATERAL ESQUERDO DO CAMPEONATO BRASILEIRO!!!!



LUCIANO JUBA!!!!



BAHIA 1x0 SANTOS



pic.twitter.com/Yo4hax4yyr — DataFut (@DataFutebol) August 24, 2025

Após o gol, a torcida entoou cânticos de “Juba é Seleção”, devido à presença do técnico Carlo Ancelotti para acompanhar o jogo.

Já na etapa final, o Bahia manteve o domínio do jogo e, aos 14 minutos, marcou o segundo gol. Após um passe magistral de Éverton Ribeiro — que anotou sua segunda assistência na partida —, o atacante Lucho Rodríguez, que entrou no lugar de Willian José no intervalo, avançou em direção ao gol, enquanto o meio-campista Cauly acompanhava a jogada sozinho do outro lado do campo.

No entanto, o uruguaio chamou a responsabilidade para si, conduziu a bola até a área adversária e “sentou o pé”, sem chances para o goleiro Brazão, do Santos. A bola chegou a resvalar no travessão antes de estufar as redes: 2 a 0 para o Bahia.

Assista:

Mais uma assistência do Everton Ribeiro!



GOL DO LUCHO RODRIGUEZ!!!!



BAHIA 2x0 SANTOS



pic.twitter.com/iUSirMyNMy — DataFut (@DataFutebol) August 24, 2025

Por volta dos 37 minutos do segundo tempo, o Tricolor de Aço quase ampliou com o jovem Tiago, que entrou durante a partida. O Pivete de Aço aproveitou a sobra oportuna de uma bola rebatida no meio de campo, tomou vantagem sobre o marcador e seguiu em direção ao gol. Na hora de finalizar, o camisa 77 tocou na saída do goleiro, mas a bola passou rente à trave e foi para fora.

Próximo jogo do Esquadrão

O Bahia volta à campo na próxima quinta-feira, 28, às 19h, novamente na Arena Fonte Nova, mas desta vez, em duelo válido pela Copa do Brasil, diante do Fluminense, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Ficha técnica:

Bahia x Santos