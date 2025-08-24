SHOW TRICOLOR!
Sob os olhares de Ancelotti, Bahia vence o Santos com golaço de Juba
Recital de Éverton Ribeiro, show de Juba e gol de Lucho para fechar: Esquadrão supera rival sem sustos e abre vantagem no G-4 do Brasileirão
Por Téo Mazzoni
Com a ilustre presença de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, o Bahia não teve dificuldades para vencer o Santos neste domingo, 24, na Arena Fonte Nova. Em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni venceu por 2 a 0, com gols de Luciano Juba e Lucho Rodríguez.
Com o resultado, o Tricolor de Aço permanece firme na 4ª colocação da Série A do Brasileirão, mas agora com uma “gordura” maior. O Esquadrão chegou aos 36 pontos na tabela de classificação, seis a mais que o Red Bull Bragantino, atual 5º colocado, mas possuindo dois jogos a menos que o adversário.
O jogo
Diante de mais de 45 mil torcedores tricolores, o Bahia começou o jogo com uma baixa importante: o atacante Ademir deixou o campo chorando após sentir a parte posterior da coxa direita — o camisa 7 deu lugar ao meio-campista Cauly.
Contudo, apesar do susto inicial, não demorou muito para o Esquadrão assumir de vez as rédeas da partida. Aos 11 minutos do primeiro tempo, o capitão Éverton Ribeiro encontrou o lateral-esquerdo Luciano Juba em boa posição na entrada da área. Após receber o passe, o camisa 46 tricolor dominou, ajeitou corpo e bola, e chutou para o gol, abrindo o placar com um golaço na Fonte Nova: 1 a 0 para o Bahia.
Após o gol, a torcida entoou cânticos de “Juba é Seleção”, devido à presença do técnico Carlo Ancelotti para acompanhar o jogo.
Já na etapa final, o Bahia manteve o domínio do jogo e, aos 14 minutos, marcou o segundo gol. Após um passe magistral de Éverton Ribeiro — que anotou sua segunda assistência na partida —, o atacante Lucho Rodríguez, que entrou no lugar de Willian José no intervalo, avançou em direção ao gol, enquanto o meio-campista Cauly acompanhava a jogada sozinho do outro lado do campo.
No entanto, o uruguaio chamou a responsabilidade para si, conduziu a bola até a área adversária e “sentou o pé”, sem chances para o goleiro Brazão, do Santos. A bola chegou a resvalar no travessão antes de estufar as redes: 2 a 0 para o Bahia.
Por volta dos 37 minutos do segundo tempo, o Tricolor de Aço quase ampliou com o jovem Tiago, que entrou durante a partida. O Pivete de Aço aproveitou a sobra oportuna de uma bola rebatida no meio de campo, tomou vantagem sobre o marcador e seguiu em direção ao gol. Na hora de finalizar, o camisa 77 tocou na saída do goleiro, mas a bola passou rente à trave e foi para fora.
Próximo jogo do Esquadrão
O Bahia volta à campo na próxima quinta-feira, 28, às 19h, novamente na Arena Fonte Nova, mas desta vez, em duelo válido pela Copa do Brasil, diante do Fluminense, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
Ficha técnica:
Bahia x Santos
- Onde: Arena Fonte Nova.
- Competição: Campeonato Brasileiro.
- Rodada: 21ª.
- Horário: 16h.
- Escalação Bahia: Ronaldo, Santi Arias, Santiago Ramos, David Duarte, Luciano Juba, Acevedo, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Ademir, Kayky e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
- Escalação Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, J. Schmidt e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Barreal e Tiquinho Soares. Técnico: Matheus Bachi.
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS).
- Assistente 1: Michael Stanislau (RS).
- Assistente 2: Mauricio Coelho Silva Penna (RS).
- Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
