ELIMINATÓRIAS DA COPA

Não foi dessa vez! Ancelotti convoca Seleção sem atletas do Bahia

Nomes cotados como Jean Lucas e Luciano Juba ficaram de fora da lista final

Marina Branco

Por Marina Branco

25/08/2025 - 15:40 h | Atualizada em 25/08/2025 - 15:53
Ancelotti convocou a Seleção Brasileira
Ancelotti convocou a Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira está oficialmente convocada para a próxima Data Fifa - com o Chile pela frente no dia 4 de setembro, às 21h30, no Maracanã, e a Bolívia na sequência no dia 9, às 20h30, em El Alto, na Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa, a amarelinha já está definida pelo técnico Carlo Ancelotti, com intenção clara de testar novos talentos.

Com o Brasil já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o professor italiano mexeu no time mais do que nunca, deixando de fora nomes fortes como Vinicius Jr, suspenso contra o Chile por amarelo, e priorizando o descanso de alguns atletas e dando oportunidade a outros.

Nessa linha, chama atenção a chegada de João Pedro, destaque do Chelsea no Mundial de Clubes, e a ausência de Neymar, novamente não convocado por Ancelotti. Os convocados se apresentarão no dia 1º de setembro, na Granja Comary, Teresópolis, até o dia oito.

Também foi informado na convocação que os amistosos preparatórios ainda não têm adversários definidos, mas a Confederação Brasileira de Futebol está buscando a maior variedade possível entre os times.

Confira a convocação de Ancelotti:

Goleiros

  • Alisson (Liverpool)
  • Bento (Al Nassr)
  • Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

  • Alex Ribeiro (Lille)
  • Alex Sandro(Flamengo)
  • Caio Henrique (Monaco)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Marquinhos (PSG)
  • Vanderson (Monaco)
  • Wesley (Roma)

Meio-campistas

  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Joelinton (Newcastle)
  • Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

  • Estévão (Chelsea)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Kaio Jorge (Cruzeiro)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Mateus Cunha (Manchester United)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Richarlison (Tottenham)

Tags:

Ancelotti convocação seleção brasileira

x