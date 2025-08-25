ELIMINATÓRIAS DA COPA
Não foi dessa vez! Ancelotti convoca Seleção sem atletas do Bahia
Nomes cotados como Jean Lucas e Luciano Juba ficaram de fora da lista final
Por Marina Branco
A Seleção Brasileira está oficialmente convocada para a próxima Data Fifa - com o Chile pela frente no dia 4 de setembro, às 21h30, no Maracanã, e a Bolívia na sequência no dia 9, às 20h30, em El Alto, na Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa, a amarelinha já está definida pelo técnico Carlo Ancelotti, com intenção clara de testar novos talentos.
Com o Brasil já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o professor italiano mexeu no time mais do que nunca, deixando de fora nomes fortes como Vinicius Jr, suspenso contra o Chile por amarelo, e priorizando o descanso de alguns atletas e dando oportunidade a outros.
Nessa linha, chama atenção a chegada de João Pedro, destaque do Chelsea no Mundial de Clubes, e a ausência de Neymar, novamente não convocado por Ancelotti. Os convocados se apresentarão no dia 1º de setembro, na Granja Comary, Teresópolis, até o dia oito.
Também foi informado na convocação que os amistosos preparatórios ainda não têm adversários definidos, mas a Confederação Brasileira de Futebol está buscando a maior variedade possível entre os times.
Leia Também:
Confira a convocação de Ancelotti:
Goleiros
- Alisson (Liverpool)
- Bento (Al Nassr)
- Hugo Souza (Corinthians)
Defensores
- Alex Ribeiro (Lille)
- Alex Sandro(Flamengo)
- Caio Henrique (Monaco)
- Douglas Santos (Zenit)
- Fabrício Bruno (Cruzeiro)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Marquinhos (PSG)
- Vanderson (Monaco)
- Wesley (Roma)
Meio-campistas
- Andrey Santos (Chelsea)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- Joelinton (Newcastle)
- Lucas Paquetá (West Ham)
Atacantes
- Estévão (Chelsea)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- João Pedro (Chelsea)
- Kaio Jorge (Cruzeiro)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Mateus Cunha (Manchester United)
- Raphinha (Barcelona)
- Richarlison (Tottenham)
