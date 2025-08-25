CHEGOU O DIA!
Convocação da Seleção: saiba onde assistir ao anúncio de Ancelotti
Brasil encara Chile e Bolívia nos últimos jogos das Eliminatórias da Copa
Por Marcello Góis
O técnico Carlo Ancelotti vai divulgar nesta segunda-feira, 25, às 15h30, a lista de convocados da Seleção Brasileira para a próxima Data Fifa. O anúncio será realizado na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Será a segunda convocação do treinador italiano desde que assumiu o comando do Brasil. A expectativa gira em torno de quais nomes serão escolhidos para os dois compromissos finais da equipe nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.
Bahia pode ter jogadores de seu elenco sendo convocados
O torcedor do Bahia está na expectativa, pois dois jogadores do elenco tricolor estão no alvo. O primeiro é o meio-campista Jean Lucas, que está na pré-lista e foi observado de perto pelo comandante verde e amarelo no jogo contra o Santos, na Arena Fonte Nova.
O segundo é o lateral-esquerdo Luciano Juba. Vivendo fase espetacular, o camisa 46 do Esquadrão é considerado um dos melhores do país em sua posição. O cartão de visita foi dado e em grande estilo diante dos olhos do mister Ancelotti. Juba marcou um golaço, o primeiro no triunfo por 2 a 0 diante do Peixe, além de mostrar habilidade e precisão nos passes.
Próximos jogos
O Brasil enfrenta o Chile no dia 4 de setembro, no Maracanã, em seu último duelo como mandante nesta campanha. Em seguida, no dia 9, encara a Bolívia, na cidade de El Alto, localizada a mais de 4 mil metros de altitude, um dos desafios mais temidos das Eliminatórias.
Situação na tabela
Já classificada para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, a Seleção soma 25 pontos, mesma pontuação do Equador, mas aparece atrás nos critérios de desempate. A Argentina lidera com folga, já garantida no primeiro lugar, com 35 pontos.
Enquanto isso, os adversários vivem momentos distintos. O Chile está eliminado e faz contra o Brasil sua despedida melancólica, enquanto a Bolívia segue sonhando com uma vaga na repescagem, o que deve tornar o confronto ainda mais disputado.
Expectativas sobre a lista
Na primeira convocação, Ancelotti apostou em nomes experientes, como Alisson, Marquinhos e Casemiro, além de manter a base da equipe que vinha sendo chamada. Agora, a dúvida é se o treinador seguirá a mesma linha conservadora ou abrirá espaço para novos talentos.
Onde assistir a convocação da Seleção:
CBF TV (via YouTube)
