HOME > ESPORTES
CHEGOU O DIA!

Convocação da Seleção: saiba onde assistir ao anúncio de Ancelotti

Brasil encara Chile e Bolívia nos últimos jogos das Eliminatórias da Copa

Marcello Góis

Por Marcello Góis

25/08/2025 - 6:49 h
O italiano Carlo Ancelotti é o técnico da Seleção Brasileira
O italiano Carlo Ancelotti é o técnico da Seleção Brasileira

O técnico Carlo Ancelotti vai divulgar nesta segunda-feira, 25, às 15h30, a lista de convocados da Seleção Brasileira para a próxima Data Fifa. O anúncio será realizado na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Será a segunda convocação do treinador italiano desde que assumiu o comando do Brasil. A expectativa gira em torno de quais nomes serão escolhidos para os dois compromissos finais da equipe nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Leia Também:

Lucho Rodríguez assume artilharia e destaca disputa com Willian José
É Seleção? Luciano Juba é o artilheiro do Bahia no Brasileirão
Vitória x Flamengo: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem


Bahia pode ter jogadores de seu elenco sendo convocados

O torcedor do Bahia está na expectativa, pois dois jogadores do elenco tricolor estão no alvo. O primeiro é o meio-campista Jean Lucas, que está na pré-lista e foi observado de perto pelo comandante verde e amarelo no jogo contra o Santos, na Arena Fonte Nova.

O segundo é o lateral-esquerdo Luciano Juba. Vivendo fase espetacular, o camisa 46 do Esquadrão é considerado um dos melhores do país em sua posição. O cartão de visita foi dado e em grande estilo diante dos olhos do mister Ancelotti. Juba marcou um golaço, o primeiro no triunfo por 2 a 0 diante do Peixe, além de mostrar habilidade e precisão nos passes.

Próximos jogos

O Brasil enfrenta o Chile no dia 4 de setembro, no Maracanã, em seu último duelo como mandante nesta campanha. Em seguida, no dia 9, encara a Bolívia, na cidade de El Alto, localizada a mais de 4 mil metros de altitude, um dos desafios mais temidos das Eliminatórias.

Situação na tabela

Já classificada para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, a Seleção soma 25 pontos, mesma pontuação do Equador, mas aparece atrás nos critérios de desempate. A Argentina lidera com folga, já garantida no primeiro lugar, com 35 pontos.

Enquanto isso, os adversários vivem momentos distintos. O Chile está eliminado e faz contra o Brasil sua despedida melancólica, enquanto a Bolívia segue sonhando com uma vaga na repescagem, o que deve tornar o confronto ainda mais disputado.

Expectativas sobre a lista

Na primeira convocação, Ancelotti apostou em nomes experientes, como Alisson, Marquinhos e Casemiro, além de manter a base da equipe que vinha sendo chamada. Agora, a dúvida é se o treinador seguirá a mesma linha conservadora ou abrirá espaço para novos talentos.

Onde assistir a convocação da Seleção:

CBF TV (via YouTube)

