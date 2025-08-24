Lucho Rodríguez assume artilharia e destaca disputa com Willian José

Lucho Rodríguez marcou o gol da vitória do Bahia sobre o Santos, chegou ao 11º gol na temporada, dividiu a artilharia com Willian José e celebrou confiança. - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Autor do gol que confirmou o triunfo do Bahia sobre o Santos, o atacante Luciano “Lucho” Rodríguez parece, de fato, ter feito as pazes com as redes. Após passar por um período conturbado, o uruguaio marcou, neste domingo, 24, diante de mais de 45 mil torcedores, seu 11º gol na temporada, assumindo a artilharia tricolor no ano, ao lado de Willian José. Luciano Juba é o artilheiro do Esquadrão no Brasileirão.

No lance do gol, o camisa 17 recebeu um belo passe de Éverton Ribeiro e, mesmo com Cauly livre do outro lado livre para finalizar, o uruguaio, em uma demonstração de confiança, conduziu a bola até a área adversária e, apesar da marcação cerrada, empurrou para o fundo das redes.

| Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Após a partida, Lucho falou sobre sua confiança, que em determinado momento esteve abalada devido à fase ruim que enfrentava: “Eu estava abaixo disso em alguns momentos e, por sorte, acho que o gol ajuda muito. Para qualquer atacante, marcar é importante, e isso devolve a motivação e a confiança para seguir rendendo bem dentro de campo".

A confiança é algo fundamental para qualquer jogador Lucho Rodríguez - atacante do Bahia

O atacante também revelou que possui uma equipe de trabalho que o auxilia fora de campo e destacou sua dedicação integral à carreira. “Nós, jogadores de futebol, somos atletas 24 horas por dia, não apenas quando vamos treinar. Manter essa disciplina é fundamental para o desenvolvimento e para buscar ser o mais profissional possível", disse o jogador.

Dividindo a artilharia com Willian José, como já citado, Lucho entrou justamente no lugar do companheiro de equipe na partida. Aliás, essa tem sido uma das substituições mais comuns do técnico Rogério Ceni. Apesar da disputa por posição — e também pela artilharia —, o uruguaio ressaltou a boa relação que mantém com o colega.

“Com o Willian, tenho uma parceria muito boa. Gosto muito dele, é um grande jogador, e temos características distintas. Admiro a forma como ele joga e até tento aprender um pouco com ele, copiar certas coisas para implementar no meu estilo e me tornar um jogador mais completo”.