Ceni destaca exaustão do Bahia e perspectiva de piora

Rogério Ceni: Bahia no limite e calendário aponta piora para elenco - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Na presença de Carlo Ancelotti, o técnico Rogério Ceni comandou o Bahia no triunfo com autoridade sobre o Santos neste domingo, 24, na Arena Fonte Nova. Contudo, o treinador mais uma vez demonstrou preocupação quanto à condição física dos jogadores devido à alta carga de jogos do calendário do futebol brasileiro.

Por conta desse exaustivo calendário, Ceni perdeu o atacante Ademir logo no início da partida. No meio da semana, Caio Alexandre já havia deixado o campo lesionado, e no sábado passado, 16, o treinador perdeu outros dois jogadores por lesão: Michel Araújo e Gilberto. Sem contar que o Departamento Médico tricolor ainda conta com Kanu, Erick, Ruan Pablo, Fredi e Erick Pulga — os dois últimos mais próximos de retornar.

Durante a coletiva de imprensa realizada após o apito final diante do Santos, o comandante tricolor voltou a afirmar que os jogadores estão “no limite”. O treinador foi enfático ao garantir que é um calendário muito duro de ser cumprido: “Estamos numa sequência de um jogo a cada quatro dias [...] é jogar domingo, quarta, domingo, quinta, domingo [...] é um calendário muito difícil de cumprir”.

Todos se doaram muito para chegar ao final do jogo, mas estão fisicamente no limite [...] E se você olhar o calendário, não há perspectiva de folga; pelo contrário, a perspectiva é de piora Rogério Ceni - treinador do Bahia

Ainda em sua fala, Rogério Ceni garantiu que, logicamente, devido à alta quantidade de lesões, o Bahia vai sofrer cada vez mais para chegar ao final desta etapa do Campeonato Brasileiro e também, principalmente, dessas finais da Copa do Nordeste, além da decisão nas quartas de final da Copa do Brasil.

“Vamos torcer também para a volta de alguns jogadores [...] Quem sabe ter alguma boa notícia do departamento médico para que possamos pensar no que fazer para quinta-feira”, comentou o treinador do Esquadrão.

Maratona segue

Com o calendário apertado já evidenciado, o Bahia mal terá tempo para descansar e já volta à campo nesta quinta-feira, 28, às 19h30, novamente na Arena Fonte Nova, mas desta vez diante do Fluminense, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.