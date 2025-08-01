Menu
HOME > ESPORTES
SUPERAÇÃO

Da angústia ao alívio: a jornada intensa de Lucas Paquetá na justiça

Meia supera investigação, recebe apoio do West Ham e volta aos holofotes

Por Redação

01/08/2025 - 7:15 h
Lucas Paquetá é absolvido após dois anos de investigação e mira retorno à Seleção Brasileira, com futuro promissor no futebol inglês e Copa do Mundo.
Lucas Paquetá é absolvido após dois anos de investigação e mira retorno à Seleção Brasileira, com futuro promissor no futebol inglês e Copa do Mundo.

Depois de dois anos sob investigação por suposto envolvimento com apostas esportivas, Lucas Paquetá foi finalmente absolvido pela comissão independente que julgava seu caso na Inglaterra. A sentença foi anunciada nesta quinta-feira, 31, e o meia do West Ham, que viveu um verdadeiro calvário emocional desde agosto de 2023, agora respira aliviado e pensa em futuro — dentro e fora de campo.

A imagem do choro no dia 4 de maio, ao ser advertido com um cartão amarelo contra o Tottenham, pela Premier League, virou símbolo da tensão que o jogador vivia. Naquele momento, o julgamento já havia sido encerrado, mas o anúncio da decisão ainda demoraria três meses. Mais do que medo, o que dominava Paquetá era a ansiedade. “Recuperar o tempo perdido” virou um mantra íntimo desde então, segundo pessoas próximas.

A decisão da Federação Inglesa de pedir seu banimento tornou o processo extremo — era tudo ou nada. O brasileiro optou por concentrar forças em sua fé e se afastou das notícias sobre o caso. “Foi assim que eu encontrei forças para continuar”, confidenciou a amigos. Em vez de recorrer a psicólogos, mergulhou na religião e na vida familiar, sempre ao lado da esposa e amparado por versículos e mensagens bíblicas publicadas nas redes sociais.

Leia Também:

Justiça suspende investigação contra Samir Xaud, presidente da CBF
Atlético-MG surpreende e vence o Flamengo; São Paulo abre vantagem
Romarinho x Palmeiras: time paulista é freguês do atacante rubro-negro

O meia deixou toda a condução legal com o escritório britânico Level, que cobrou cerca de 700 mil libras (equivalente a R$ 5,2 milhões) por toda a estratégia de defesa — parte dessa quantia foi bancada pelo West Ham, clube com quem manteve boa relação durante o período turbulento. Diante do desfecho favorável, os advogados devem solicitar à Federação Inglesa a restituição de parte dos custos. No entanto, não há perspectiva de ação judicial por danos morais, já que os atletas estrangeiros da Premier League assinam termos que os impedem de processar a federação por calúnia ou difamação.

A absolvição veio diretamente de dirigentes do West Ham, que estavam com o elenco em pré-temporada nos Estados Unidos. O encontro com a notícia aconteceu em Chicago, e a emoção foi inevitável. Para Paquetá, essa é a oportunidade de recomeçar. “Só quero jogar futebol com um sorriso no rosto”, afirmou após saber da decisão.

Durante o processo, o jogador perdeu a chance de se transferir para o Manchester City, ficou de fora da Seleção com Fernando Diniz, retornou com Dorival Júnior, mas não apareceu na primeira convocação de Carlo Ancelotti. Agora, com a carreira reabilitada, a expectativa é de um mercado aquecido até o fechamento da janela europeia, no dia 1º de setembro. O West Ham estipulou entre 50 e 60 milhões de libras como valor total de negociação — incluindo bônus. O Manchester City, que esteve próximo de contratá-lo no passado, pode voltar à carga.

A um ano da Copa do Mundo, o nome de Paquetá deve ganhar força nas convocações da Seleção Brasileira. A expectativa é de que ele esteja entre os escolhidos de Ancelotti para os jogos contra o Chile, no Maracanã, e a Bolívia, em La Paz, ambos em setembro. Palcos emblemáticos para um retorno que tem tudo para ser memorável.

copa do mundo Lucas Paquetá premier league seleção brasileira West Ham

