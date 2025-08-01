Menu
REVIRAVOLTA?

Justiça suspende investigação contra Samir Xaud, presidente da CBF

Desembargador citou ausência de provas e classificou busca como desproporcional

Por Redação

01/08/2025 - 6:45 h
Samir Xaud é o presidente da Confederação Brasileira de Futebol
Samir Xaud é o presidente da Confederação Brasileira de Futebol -

O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) suspendeu, na última quinta-feira, 31, a investigação contra o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, que apurava um suposto envolvimento em um esquema de compra de votos.

A decisão foi assinada pelo desembargador Jesus Rodrigues do Nascimento, que atendeu ao pedido da defesa de Xaud e considerou não haver provas concretas de autoria ou materialidade delitiva contra o dirigente. O magistrado ainda apontou “grave constrangimento ilegal” na decretação da busca e apreensão realizada na casa de Xaud, além de desproporcionalidade da medida.

O nome do presidente da CBF surgiu na investigação após ser mencionado em uma conversa de Renildo Lima, um dos alvos da operação da Polícia Federal, que foi preso com dinheiro escondido na cueca, no valor de R$ 500 mil. A deputada federal Helena da Asatur (MDB), também foi alvo da mesma investigação, que apura crimes eleitorais relacionados à compra de votos.

Em nota divulgada pela CBF, Samir Xaud reforçou sua confiança na Justiça e afirmou ter mantido a serenidade mesmo diante da exposição negativa.

“Sei de onde eu vim, sei quem eu sou e mantive a tranquilidade nos últimos dias, apesar da injustiça cometida e da grave exposição negativa da minha imagem. Seguirei trabalhando com foco, fé e honestidade em prol do futebol brasileiro”.

Com a suspensão da investigação, Samir Xaud permanece à frente da presidência da CBF e deve retomar sua agenda institucional sem restrições judiciais.

x