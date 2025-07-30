Presidente da CBF é alvo de operação da Polícia Federal; saiba motivo

Samir Xaud foi eleito recentemente como novo presidente da CBF - Foto: Divulgação / CBF

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, foi alvo de uma operação da Polícia Federal deflagrada nesta quarta-feira, 30, que investiga compra de votos nas eleições municipais de 2024, em Roraima.

Além de Xaud, a deputada federal Helena da Asatur (MDB) e o marido dela, o empresário Renildo Lima, também foram alvos de mandados de busca e apreensão. A operação, batizada de Caixa Preta, ocorre em Roraima e no Rio de Janeiro, onde fica a sede da CBF.

Agentes da PF estiveram na residência de Samir Xaud e também na sede da entidade máxima do futebol brasileiro. A Justiça autorizou ainda o bloqueio de R$ 10 milhões em bens e valores dos investigados.

As investigações tiveram início após a prisão de Renildo Lima, em setembro do ano passado, com R$ 500 mil em espécie, durante o período eleitoral. Parte do valor foi encontrada escondida na cueca do empresário, o que levantou suspeitas sobre um esquema de compra de votos.

Samir Xaud e Helena da Asatur fazem parte do MDB de Roraima e pertencem ao mesmo grupo político no estado. O atual presidente da CBF chegou a se candidatar a deputado federal em 2022, mas não se elegeu. Até o momento, os citados não se pronunciaram oficialmente sobre o caso.

Quem é Samir Xaud?

Samir, de 41 anos, foi eleito presidente da CBF em maio deste ano, tornando-se o mais jovem a ocupar o cargo. Médico de formação, é natural de Boa Vista e está em sua primeira experiência de liderança no futebol nacional.

Apesar da pouca trajetória administrativa no esporte, Samir é filho de Zeca Xaud, presidente da Federação Roraimense de Futebol (FRF) desde 1975, cargo que ocupa há quase 50 anos. A FRF foi fundada um ano antes da posse de Zeca. O gestor também foi candidato a deputado federal em 2022, mas não se elegeu.

Quem é Helena da Asatur?

Maria Helena Teixeira Lima, de 48 anos, é natural do Tocantins, mas cresceu em São João da Baliza, no sul de Roraima. Foi eleita deputada federal em 2022 com 15.848 votos, sendo a segunda mais votada do estado e a única mulher da bancada roraimense na Câmara dos Deputados.

Formada em Ciências Biológicas pela UFRR, Helena é uma das principais empresárias do ramo de transportes em Roraima. É dona da Asatur, empresa tradicional de ônibus que opera a rota entre Boa Vista e Manaus, pela BR-174. Fundada em 2001, a empresa também atua com fretamento e locação de veículos, além da Asatur Turismo, empresa-irmã voltada ao turismo local.

A Asatur é avaliada em R$ 11,1 milhões e tem como sócios Renildo Lima e a filha do casal. A família também é proprietária da Voare Táxi Aéreo, a única empresa privada de táxi aéreo de Roraima. Helena declarou R$ 10 milhões em bens ao TSE nas últimas eleições.