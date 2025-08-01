Menu
COPA DO BRASIL 2025

Atlético-MG surpreende e vence o Flamengo; São Paulo abre vantagem

Galo vence no Maracanã e São Paulo supera o Athletico no Morumbis pelas oitavas da Copa do Brasil

Por Redação

01/08/2025 - 6:25 h
A quinta-feira, 31, foi marcada por duelos equilibrados e decisões em aberto na fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Atlético-MG e São Paulo saíram em vantagem nos confrontos de ida diante de Flamengo e Athletico, respectivamente, e agora levam a vantagem do empate para os jogos de volta, que ocorrem na próxima semana.

No Rio de Janeiro, em um confronto cercado de expectativa, o Atlético-MG foi cirúrgico para sair com a vitória diante do Flamengo. O único gol do jogo foi marcado por Cuello, que, em um lance de inteligência, superou a defesa rubro-negra no Maracanã e garantiu o 1 a 0 para o Galo.

Flamengo e Atlético voltam a se enfrentar na quarta-feira, 6, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A equipe mineira terá a vantagem do empate, enquanto o Rubro-Negro precisará vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente ou por um para forçar a disputa por pênaltis.

Leia Também:

Flamengo x Atlético-MG: onde assistir, prováveis escalações e mais
Romarinho x Palmeiras: time paulista é freguês do atacante rubro-negro
Com desfalques, Palmeiras pode usar time misto para encarar o Vitória

Já no Morumbis, o São Paulo fez valer o mando de campo e derrotou o Athletico por 2 a 1. Pablo Maia abriu o placar para o Tricolor, e Ferreira ampliou antes do intervalo, em um primeiro tempo de domínio são-paulino. No entanto, o time paranaense reagiu nos minutos finais: Viveros aproveitou cruzamento de Benavídez e descontou, mantendo o Furacão vivo na briga pela vaga.

Imagem ilustrativa da imagem Atlético-MG surpreende e vence o Flamengo; São Paulo abre vantagem
| Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net

Com o resultado, o São Paulo jogará por um empate na próxima quarta-feira, 7, às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba. Já o Athletico precisará de uma vitória simples para levar a decisão aos pênaltis, ou de dois gols de diferença para se classificar diretamente.

Copa do Brasil 2025 Flamengo x Atlético-MG são paulo x athletico-pr

