Atlético-MG surpreende e vence o Flamengo; São Paulo abre vantagem
Galo vence no Maracanã e São Paulo supera o Athletico no Morumbis pelas oitavas da Copa do Brasil
Por Redação
A quinta-feira, 31, foi marcada por duelos equilibrados e decisões em aberto na fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Atlético-MG e São Paulo saíram em vantagem nos confrontos de ida diante de Flamengo e Athletico, respectivamente, e agora levam a vantagem do empate para os jogos de volta, que ocorrem na próxima semana.
No Rio de Janeiro, em um confronto cercado de expectativa, o Atlético-MG foi cirúrgico para sair com a vitória diante do Flamengo. O único gol do jogo foi marcado por Cuello, que, em um lance de inteligência, superou a defesa rubro-negra no Maracanã e garantiu o 1 a 0 para o Galo.
Flamengo e Atlético voltam a se enfrentar na quarta-feira, 6, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A equipe mineira terá a vantagem do empate, enquanto o Rubro-Negro precisará vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente ou por um para forçar a disputa por pênaltis.
Já no Morumbis, o São Paulo fez valer o mando de campo e derrotou o Athletico por 2 a 1. Pablo Maia abriu o placar para o Tricolor, e Ferreira ampliou antes do intervalo, em um primeiro tempo de domínio são-paulino. No entanto, o time paranaense reagiu nos minutos finais: Viveros aproveitou cruzamento de Benavídez e descontou, mantendo o Furacão vivo na briga pela vaga.
Com o resultado, o São Paulo jogará por um empate na próxima quarta-feira, 7, às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba. Já o Athletico precisará de uma vitória simples para levar a decisão aos pênaltis, ou de dois gols de diferença para se classificar diretamente.
