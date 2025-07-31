Menu
COPA DO BRASIL!

Flamengo x Atlético-MG: onde assistir, prováveis escalações e mais

Clubes reeditam a última final da Copa do Brasil em jogo pelas oitavas de final da competição

Por Lucas Vilas Boas

31/07/2025 - 19:41 h | Atualizada em 31/07/2025 - 20:23
Flamengo venceu o Atlético-MG no último domingo, 31, pelo Campeonato Brasileiro
Flamengo venceu o Atlético-MG no último domingo, 31, pelo Campeonato Brasileiro -

A rivalidade entre Flamengo e Atlético-MG vai ganhar um novo capítulo nesta quinta-feira, 31, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes se enfrentaram no último domingo, 27, só que pelo Campeonato Brasileiro, em jogo marcado pela vitória do clube carioca por 1 a 0, no Maracanã.

Novamente no Rio de Janeiro, o confronto está marcado para logo mais às 21h30 e vai fechar os jogos de ida da competição nacional. O duelo de volta acontece na próxima quarta-feira, 6, às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

A partida acende uma rivalidade que, inclusive, decidiu a última final da Copa do Brasil. Na ocasião, o Flamengo se sagrou campeão vencendo o clube mineiro por 4 a 1 no placar agregado.

O jogo desta noite terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (Pay-Per-View).

Sem Erick Pulgar, Alex Sandro, Danilo e De la Cruz, que estão entregues ao departamento médico, o Flamengo deve ter o retorno de Luiz Araújo, desfalque no último final de semana. Contratados nesta janela de transferências, Samuel Lino, Emerson Royal e Saúl foram relacionados e estão à disposição do técnico Filipe Luís.

O Rubro-Negro deve ir a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Evertton Araújo, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

O Galo, por outro lado, não vai contar Guilherme Arana, Iseppe, Patrick, Cadu e Caio Maia, lesionados. O zagueiro Lyanco, no entanto, deve retornar ao time titular após desfalcar no Brasileirão. O atacante Dudu estava suspenso, mas conseguiu efeito suspensivo e está apto para entrar em campo.

O Atlético-MG deve ser escalado com: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Caio Paulista; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk e Rony.

Atlético-MG copa do brasil flamengo

