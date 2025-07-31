Com desfalques, Palmeiras pode usar time misto para encarar o Vitória

Abel Ferreira, do Palmeiras, em jogo contra equipe do Corinthians - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras pode entrar em campo com um time misto no próximo domingo, 3, às 19h30, para enfrentar o Vitória no Barradão. Derrotado por 1 a 0 pelo Corinthians, nas oitavas de final da Copa do Brasil, o clube paulista deve fazer mudanças na escalação pensando na gestão física antes do jogo da volta, três dias depois do duelo contra o Rubro-Negro pelo Campeonato Brasileiro.

Além de poupar alguns titulares, de acordo com o portal GE, o técnico Abel Ferreira terá que lidar com alguns desfalques para encarar o Leão. O zagueiro Bruno Fuchs, por exemplo, foi diagnosticado com um edema na coxa esquerda após ser substituído na derrota para o Corinthians e pode não estar à disposição para o jogo em Salvador.

Além do defensor, Bruno Rodrigues, que se recupera de duas contusões no joelho desde 2023, Paulinho e Murilo, com lesão muscular na coxa esquerda, também não treinaram normalmente nas atividades realizadas na manhã desta quinta-feira, 31, e também devem desfalcar o Palmeiras.

Após perder por 1 a 0 para o Corinthians, com gol do holandês Memphis Depay, o Porco terá que vencer o jogo de volta para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece na próxima quarta-feira, 6, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo.