Corinthians vence e Flu bate Inter com gols de Everaldo, ex-Bahia

Corinthians e Fluminense saem em vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil 2025. Já CSA, Vasco, Cruzeiro e CRB empatam e deixam vaga em aberto na volta. - Foto: Rodrigo Coca/Corinthians

A noite desta quarta-feira, 30, foi marcada por jogos equilibrados nas oitavas de final da Copa do Brasil. Além do Bahia, apenas o Corinthians e o Fluminense conseguiram abrir vantagem, enquanto os outros confrontos terminaram empatados e deixam tudo em aberto para a partida de volta.

Na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 e largou na frente no clássico paulista. O gol foi marcado por Memphis Depay, que balançou as redes pela primeira vez em um dérbi. O Alvinegro agora precisa apenas de um empate para avançar às quartas de final. Yuri Alberto teve a chance de ampliar, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti defendida por Weverton. O lance foi revisado pelo VAR antes da marcação de Wilton Pereira Sampaio.

Em Alagoas, CSA e Vasco empataram sem gols no Estádio Rei Pelé. A partida marcou o retorno de Philippe Coutinho após lesão. O duelo ainda teve a expulsão de João Victor na reta final e um susto para os donos da casa nos acréscimos. Com o 0 a 0, a decisão da vaga fica para o jogo da volta, que acontecerá na quinta-feira da próxima semana, às 20h (de Brasília), em São Januário. O adversário do classificado será conhecido em sorteio.

No Mineirão, o Cruzeiro pressionou do início ao fim, mas não conseguiu furar a defesa do CRB, que contou com uma atuação decisiva do goleiro Matheus Albino. O jogo também terminou empatado em 0 a 0. O time mineiro teve um pênalti inicialmente marcado em Fagner, mas após revisão no VAR, a árbitra Edina Alves Batista voltou atrás e anulou a penalidade. A equipe alagoana ainda conseguiu equilibrar o duelo no primeiro tempo, mesmo com a pressão adversária.

Fechando a noite, o Fluminense derrotou o Internacional por 2 a 1 dentro do Beira-Rio e garantiu vantagem no confronto. Os gols do Tricolor foram marcados por Everaldo, ex-jogador do Bahia, enquanto Carbonero descontou para o Colorado. Com o resultado, o time carioca pode empatar na partida de volta, marcada para a próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, para avançar de fase. Assim como nos demais confrontos, o adversário das quartas será definido por sorteio.