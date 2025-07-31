Menu
PUNIÇÃO

Vitória é multado pelo STJD por cânticos homofóbicos; saiba valor

Gritos teriam sido direcionados ao zagueiro Wagner Leonardo, ex-jogador do clube

Por João Grassi

31/07/2025 - 16:36 h
Cânticos homofóbicos teriam sido direcionados ao zagueiro Wagner Leonardo, ex-jogador do clube
Foto: Celo Gil / Grêmio FBPA

Após julgamento realizado nesta quinta-feira, 31, o Vitória acabou multado em R$ 30 mil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por cânticos homofóbicos praticados no empate com o Grêmio, pela sexta rodada do Brasileirão. O zagueiro Wagner Leonardo, ex-jogador do Leão, teria sido o alvo das ofensas.

Na partida realizada no dia 27 de abril, torcedores presentes nas arquibancadas do Barradão teriam desferido gritos de "viado" para Wagner. O caso aconteceu aos 19 minutos do primeiro tempo e foi registrado pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima na súmula.

"Trata-se de medida necessária e compatível com os compromissos assumidos pelo desporto nacional e internacional no combate a intolerância, ao preconceito e à exclusão. A prática de cantos homofóbicos é manifestamente incompatível com os valores que regem o esporte e conseguinte com os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e do respeito mútuo que deve orientar todas as manifestações no ambiente esportivo", afirmou o relator Eduardo Ramos.

Wagner Leonardo durante o empate entre Vitória e Grêmio
Wagner Leonardo durante o empate entre Vitória e Grêmio | Foto: Celo Gil / Grêmio FBPA

No julgamento, o Vitória foi absolvido da acusação de infração ao artigo 191, que trata de responsabilidades administrativas. Com isso, o clube não terá punições mais severas como perda de mando de campo. Também estava na pauta o pedido de efeito suspensivo do volante Pepê, mas foi decidido que o processo será julgado apenas na próxima sessão.

Por critério de proporcionalidade e também pelo Vitória não possuir histórico de homofobia, o debate entre os envolvidos no julgamento foi pela punição entre R$ 40 mil, R$ 30 mil e R$ 20 mil, mas os envolvidos entenderam pelo valor intermediário.

x