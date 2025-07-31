O Vitória precisa entender a dor de seu torcedor

Torcida do Vitória em jogo no Barradão - Foto: Vitor Ferreira/E.C Vitória

Poucas coisas mexem tanto com a emoção dos brasileiros como o futebol. O torcedor é extremamente passional. Se o time está em má fase, ele é o primeiro a criticar e dizer que nunca mais volta ao estádio. Na fase boa, é tudo mais fácil, com capacidade de melhorar o dia da pessoa.

Pois bem, essa semana o Vitória virou destaque negativo pela perda de mais de 11 mil sócios-torcedores entre abril e julho de 2025, no programa Sou Mais Vitória. Não precisa ter uma bola de cristal para entender que um dos motivos para isso é a péssima temporada dentro de campo. Eliminações precoces nas Copas do Brasil, Nordeste e Sul-Americana abriram uma ferida que, para alguns, só pode ser curada se afastando do clube.

Primeiro, isso não torna a pessoa certa ou errada, menos ou mais torcedor do que quem ainda continua como sócio. Apontar o dedo um para o outro agora não resolve absolutamente nada. É necessário, nesse momento, identificar qual é a melhor solução para atentar atrair o torcedor de volta.

Forma de pagamento afasta o torcedor

Não bastasse o péssimo desempenho em 2025, outro fator parece ter afastado o torcedor do Vitória. Durante um vídeo gravado no YouTube, Anderson Mattos, um dos principais representantes da torcida no meio digital, perguntou aos torcedores um dos motivos para deixarem de ser sócios, em seu canal na plataforma.

Bastou olhar os comentários para entender que muitas pessoas não renovaram o SMV por não ter mais a possibilidade de pagar mensalmente ou de forma recorrente, sem comprometer o limite do cartão. Essa possibilidade já tinha sido especulada pelo próprio Anderson durante o vídeo.

Não são todas as pessoas que possuem de R$ 600 a R$ 2.000 livres no cartão de crédito para se comprometer com o clube. Há outros custos como alimentação, transporte, saúde que fazem parte do nosso dia a dia. Some isso ao péssimo desempenho em campo e temos dois grandes motivos para a perda de sócios.

Não falta apoio

Em 2022, o Vitória viveu um dos piores momentos de sua história. Jogando a Série C, chegou um momento em que o time estava mais próximo da Série D do que do acesso. A torcida se fez presente, puxou o time pelo braço e ajudou na subida. No ano seguinte, a equipe foi eliminada mais uma vez de forma precoce no Baianão. A torcida comprou a ideia de que precisava apoiar na Série B e andou lado a lado com o time em uma volta histórica para a Série A.

Todo mundo sabia que a volta à elite traria desafios. Em 2024, o time brigou praticamente até o final do campeonato para não cair. Adivinha quem estava lá mais uma vez apoiando? Isso mesmo, os torcedores. E em 2025, depois de muitas promessas de finais e boas campanhas, o time está errando e afastando seu maior ativo, o torcedor.

Não tem sido fácil. Chegar ao Barradão, mesmo com as melhorias na mobilidade na região, não é fácil. Estar em agosto sem um lateral-esquerdo não é fácil. Ver Lucas Braga titular todo jogo não é fácil. Ver os mesmos erros desde o início do ano não é fácil. O Vitória precisa entender a dor de seu torcedor e ser o remédio para dias melhores.