Paquetá absolvido: comissão inglesa não considera o jogador culpado

Lucas Paquetá é absolvido pela Federação Inglesa da acusação de manipulação de cartões para favorecer apostas, mas será punido por não cooperar com a investigação da FA. - Foto: PATRICK MCDERMOTT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Federação Inglesa de Futebol (FA) absolveu Lucas Paquetá das acusações de manipulação no mercado de apostas, mas o meia do West Ham United ainda será punido. A Comissão Reguladora concluiu que o jogador brasileiro não violou a Regra E5.1, relacionada à tentativa de influenciar partidas da Premier League ao forçar cartões amarelos. No entanto, Paquetá foi considerado culpado por não cumprir com suas obrigações durante o processo de apuração dos fatos.

As investigações começaram após o surgimento de suspeitas em quatro jogos específicos: contra o Leicester City (12/11/2022), Aston Villa (12/03/2023), Leeds United (21/05/2023) e Bournemouth (12/08/2023). Nessas partidas, Paquetá recebeu cartões amarelos que levantaram suspeitas de que ele estaria tentando manipular resultados para beneficiar apostadores. A acusação era grave: segundo a FA, o jogador teria “buscado intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas”.

Apesar da gravidade das denúncias, a FA comunicou que “as acusações de má conduta contra Lucas Paquetá por supostas violações não foram comprovadas”. O brasileiro negou todas as acusações, e a Comissão, após uma audiência, concluiu que não havia elementos suficientes para mantê-las.

Por outro lado, Lucas Paquetá foi responsabilizado por duas violações da Regra F3 da FA. Segundo o relatório, o atleta teria falhado ao não responder perguntas e não fornecer informações solicitadas durante a investigação. A FA ressaltou que ele não “cumpriu com suas obrigações de cooperação”.

A Comissão Reguladora agora irá definir qual será a “sanção apropriada” pela falta de cooperação. A punição, no entanto, não deve afetar a continuidade da carreira do atleta.

A FA encerrou o comunicado afirmando que “aguarda as razões por escrito da Comissão Reguladora em relação às suas decisões sobre as acusações e não fará mais comentários até então”.