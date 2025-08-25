Menu
HOME > ESPORTES
REFORÇO CHEGANDO

Bahia anuncia contratação do zagueiro Luiz Gustavo, ex-Vasco

Tricolor já reforçou o gol e a defesa nesta janela de transferências

Marina Branco e Lucas Vilas Boas

Por Marina Branco e Lucas Vilas Boas

25/08/2025 - 21:21 h | Atualizada em 25/08/2025 - 21:55
Luiz Gustavo, novo zagueiro do Bahia
Luiz Gustavo, novo zagueiro do Bahia -

O Bahia mal recebeu o goleiro João Paulo e já anunciou mais um recém-chegado da janela de transferências - o zagueiro Luiz Gustavo. Contratado junto ao Vasco, o atleta chega ao Tricolor para reforçar o sistema defensivo, trabalhando para vencer a Copa do Nordeste, avançar na Copa do Brasil e se manter no G-4 do Brasileirão.

Revelado nas categorias de base do Cruzmaltino, o jovem de apenas 19 anos estreou como profissional em 2025 e já soma 11 partidas na temporada, sendo cinco delas pelo Campeonato Brasileiro. O atleta assinou contrato com o Esquadrão de Aço até dezembro de 2030.

O único problema em relação a Luiz Gustavo é a Copa do Brasil - por já ter defendido o Vasco em partidas do torneio nesta temporada, o jogador não pode jogar a competição pelo Bahia, focando mais nos jogos do Brasileirão, para os quais estará disponível.

Com a chegada de Luiz Gustavo, o Bahia reafirma sua estratégia de investir em jovens talentos para compor um elenco competitivo e de longo prazo, compondo o sistema defensivo tricolor que conta atualmente com Ramos Mingo, Kanu, David Duarte, Gabriel Xavier e Freddi Lipert.

Contratação EC Bahia Luiz Gustavo Sanabria

x